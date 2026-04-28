Мобилизация в мае: какие категории женщин попадут в армию

В марте в Украине были зафиксированы десятки случаев, когда женщины со вполне гражданскими профессиями, не имея отношения к медицине или армии, неожиданно оказались в розыске ТЦК.

Причиной этого явления стала ошибка в базе "Оберег", и с 1 мая никаких новых изменений в вопросе мобилизации женщин не появилось. Однако, подчеркивает УНИАН, необходимо понимать, кто из женщин является военнообязанными и может попасть под мобилизацию в экстренном случае.

Мобилизация женщин в Украине — что говорит закон

В Украине вопрос постановки женщин на воинский учет регулируется тремя основными документами:

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. №1487, которым утвержден Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 №313, который определяет перечень специальностей и профессий, родственных военно-учетным специальностям.

Обязательной постановке на воинский учет, согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", подлежат женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

По собственному желанию стать на учет могут украинки, у которых есть другие специальности, родственные военно-учетным (определенные соответствующим перечнем Минобороны).

С недавних пор процесс стал автоматизированным, и учебные заведения передают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки данные о своих выпускницах. Затем эта информация вводится в электронные реестры.

Это стало возможным после того, как в 2025 году были внесены изменения в Порядок ведения воинского учета, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины №1487 (в частности Постановлением №916 от 30.07.2025).

В таком случае женщина может быть поставлена на военный учет без личного присутствия, что у многих вызывает панику. Но не все так страшно, как кажется.

На практике это выглядит следующим образом: после получения диплома учебное заведение обязано в течение 7 дней передать информацию о выпускнице в ТЦК по месту жительства по почте. В течении 60 дней после получения письма (по электронной почте или обычной) получательница обязана прибыть в ТЦК, но не для мобилизации, а только для определения степени годности к военной службе.

Постановка на учет женщин-медиков не равна немедленному призыву. Речь только о фиксации данных о потенциальных специалистах на случай экстренной необходимости.

Если у женщины нет военно-учетной специальности, стать на учет она может только в добровольном порядке и по собственному желанию.

Мобилизовать женщину, которая стоит на воинском учете, не могут без ее согласия даже во время военного положения. Это четко прописано в пункте 12 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Мобилизация женщин — что изменится в мае

Исходя и законодательства, причин для каких-то изменений в вопросе мобилизации женщин нет и не предвидится, хотя эта тема то и дело всплывает в общественной риторике.

Все остается, как и было: женщина может мобилизоваться, но только при определенных условиях и только на добровольной основе.

Речи об автоматическом призыве женщин с медицинской специальностью тоже нет. Их могут привлечь к выполнению отдельных обязанностей только при наличии реальной необходимости.

Добавим, что женщины имеют возможность обжаловать решение об их постановке на воинский учет, если оно принято с нарушением закона или ошибочно. Сделать это можно через административный порядок и суд.

