Спецрозвідка вивела з окупації партизана, якого катували за допомогу ЗСУ: "вирвали з лап" РФ (відео)

Загін спеціальної розвідки Військово-Морських Сил "Янголи" евакуював українського громадянина з окупованих територій, розповіли у ВМС України. Чоловік передавав дані про переміщення Збройних сил Росії, його переслідувала Федеральна служба безпеки. На планування спецоперації порятунку витратили майже два місяці. Як вдалось врятувати українця, якого водою вивезли з окупованих територій?

Українське командування отримали запит на допомогу на початку березня 2026 року, ідеться у дописі на сторінці Facebook ВМС ЗСУ. Представники сил оборони звернулись до моряків з проханням вивезти українця, який передавав цінні розвіддані ЗСУ та рятував бійців. Справжнє ім'я партизана не озвучили, але на відео його називали "Сергієм". В підсумку вдалось провести рятувальну операцію, яку провів спецзагін "Янголи" ЗСУ. Людину посадили у човен та таємно вивезли з ТОТ Запорізької області, розповіло морське командування.

На відео з деталями операції чути, що "Сергій" встиг врятувати родину, але лишився на окупованих територіях. Серед іншого, він врятував життя пораненому бійцю — надав допомогу та передав Силам оборони. Тим часом 1-2 серпня 2022 року до нього вломились агенти ФСБ та почали катувати. В підсумку українець отримав термін 5 років і три місяці та пішов у в'язницю. Згодом йому вдалось вийти на волю, але продовжилось стеження агентів росіян. На записі ВМС бачимо, що чоловіка вивезли човном через Дніпро, потім посадили у потяг та привезли до родини. На заблюрених кадрах — група бійців, які допомагали "Сергію" врятуватись з окупованих територій.

Відео дня

"Враховуючи обставини та відсутність зв'язку з родиною, "Янголи" вирвали [украхнця] з лап ворога, і наразі чоловік перебуває в безпеці", — чути на відео.

У дописі ВМС України вказано, що командувач Олексій Неїжапа віддав наказ на порятунок "Сергія". Як з'ясувалось, чоловіка переслідували з серпня 2022 року: затримали, обшукали будинок, тримали у в'язниці під наглядом камер відеоспостереження, стежили у "комендатурі". Родину зуміли переправити в Україну раніше, пояснив він на відео, а сам тим часом лишився, допомагаючи Силам оборони.

"Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" провів ризиковану та складну операцію. Українські розвідники здійснили неможливе — евакуювали чоловіка з окупованої частини Запорізької області на підконтрольну Україні територію", — наголосили у військово-морських силах.

Спецоперації ЗСУ — як рятували з окупації

На сторінці Facebook загону "Янголи" два дні тому, 26 квітня, анонсували деталі таємної спецоперації ЗСУ. Тим часом попередня така операція відбулась на початку квітня 2026 року. Бійці розповіли, що рятували родича морпіха, який тривалий час переховувався від ФСБ. Як з'ясувалось, кілька років тому він застрелив російського солдата, сам отримав поранення та перебував у лікарні, звідки втік та нелегально переховувався. Вказується, що для порятунку задіяли підрозділи морпіхів, 79 бригади та 426 полк СБС. Чоловік до точки зустрічі з "янголами" дістався велосипедом у супроводі FPV-дрона, який стежив за перебігом подій, ідеться у розповіді на сторінці Facebook.

Зазначимо, у вересні 2025 року Фокус писав про ще одну спецоперацію ЗСУ з порятунку українців. Операцію втілив у життя також спецзагін "Янголи": вивезли чотирьох бійців, які отримали поранення та перебували у підпіллі у Донецькій області.

Нагадуємо, у січні 2025 року медіа розповіли історію порятунку морпіха з окупованого Маріуполя: боєць зателефонував батьку, який допоміг вибратись у безпечне місце.