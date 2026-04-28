Спецразведка вывела из оккупации партизана, которого пытали за помощь ВСУ: "вырвали из лап" РФ (видео)

Отряд специальной разведки Военно-Морских Сил "Ангелы" эвакуировал украинского гражданина с оккупированных территорий, рассказали в ВМС Украины. Мужчина передавал данные о перемещении Вооруженных сил России, его преследовала Федеральная служба безопасности. На планирование спецоперации спасения потратили почти два месяца. Как удалось спасти украинца, которого водой вывезли с оккупированных территорий?

Украинское командование получили запрос на помощь в начале марта 2026 года, говорится в заметке на странице Facebook ВМС ВСУ. Представители сил обороны обратились к морякам с просьбой вывезти украинца, который передавал ценные разведданные ВСУ и спасал бойцов. Настоящее имя партизана не озвучили, но на видео его называли "Сергеем". В итоге удалось провести спасательную операцию, которую провел спецотряд "Ангелы" ВСУ. Человека посадили в лодку и тайно вывезли с ВОТ Запорожской области, рассказало морское командование.

На видео с деталями операции слышно, что "Сергей" успел спасти семью, но остался на оккупированных территориях. Среди прочего, он спас жизнь раненому бойцу — оказал помощь и передал Силам обороны. Между тем 1-2 августа 2022 года к нему вломились агенты ФСБ и начали пытать. В итоге украинец получил срок 5 лет и три месяца и ушел в тюрьму. Впоследствии ему удалось выйти на свободу, но продолжилось слежение агентов россиян. На записи ВМС видим, что мужчину вывезли на лодке через Днепр, потом посадили в поезд и привезли к семье. На заблюренных кадрах — группа бойцов, которые помогали "Сергею" спастись с оккупированных территорий.

"Учитывая обстоятельства и отсутствие связи с семьей, "Ангелы" вырвали [украхнца] из лап врага, и сейчас мужчина находится в безопасности", — слышно на видео.

В заметке ВМС Украины указано, что командующий Алексей Неижапа отдал приказ на спасение "Сергея". Как выяснилось, мужчину преследовали с августа 2022 года: задержали, обыскали дом, держали в тюрьме под наблюдением камер видеонаблюдения, следили в "комендатуре". Семью сумели переправить в Украину раньше, объяснил он на видео, а сам тем временем остался, помогая Силам обороны.

"Отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" провел рискованную и сложную операцию. Украинские разведчики совершили невозможное — эвакуировали мужчину из оккупированной части Запорожской области на подконтрольную Украине территорию", — отметили в военно-морских силах.

Спецоперации ВСУ — как спасали из оккупации

На странице Facebook отряда "Ангелы" два дня назад, 26 апреля, анонсировали детали тайной спецоперации ВСУ. Между тем предыдущая такая операция состоялась в начале апреля 2026 года. Бойцы рассказали, что спасали родственника морпеха, который долгое время скрывался от ФСБ. Как выяснилось, несколько лет назад он застрелил российского солдата, сам получил ранения и находился в больнице, откуда сбежал и нелегально скрывался. Указывается, что для спасения задействовали подразделения морпехов, 79 бригады и 426 полк СБС. Мужчина до точки встречи с "ангелами" добрался на велосипеде в сопровождении FPV-дрона, который следил за ходом событий, говорится в рассказе на странице Facebook.

Отметим, в сентябре 2025 года Фокус писал о еще одной спецоперации ВСУ по спасению украинцев. Операцию воплотил в жизнь также спецотряд "Ангелы": вывезли четырех бойцов, которые получили ранения и находились в подполье в Донецкой области.

Напоминаем, в январе 2025 года медиа рассказали историю спасения морпеха из оккупированного Мариуполя: боец позвонил отцу, который помог выбраться в безопасное место.