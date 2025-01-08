"Папа, забери": щемящая история о том, как отец спас сына-моряка в оккупации (видео)

Пограничник пришел в себя в захваченном врагом Мариуполе и пошел наугад. Насмотревшись ужасов по дороге, он нашел чужую одежду и отправился в 70-километровую дорогу.

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Украинец двое суток шел пешком из оккупированного ВС РФ Мариуполя, потерявшись там после полученного ранения. Подойдя к Бердянску, он позвонил отцу. Его историю рассказали в рамках проекта "Кордон.ЮА", видео обнародовала пресс-служба ГПСУ.

Юрий и Дмитрий — отец и сын, моряки-пограничники. После начала полномасштабной войны семья получала от украинца плюсики — как знак, что жив. Однажды раздался долгожданный звонок, но вместо обнадеживающих новостей прозвучало: "Папа, забери меня".

Дмитрий родом из Бердянска, где и начал свою службу в дивизионе Морской охраны. Он был мотористом на катере, на котором и встретил начало полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Еще утром мужчина вместе с побратимами обустраивал позиции на Бердянской косе, а уже вечером его повезли автобусом в Мариуполь. На боевых позициях там он получил контузию.

"Я потерял сознание. Когда пришел в себя, уже как бы не понимал, где я нахожусь. Когда пошел искать своих, я даже не знал, куда идти искать, в какую сторону, где свои, где враг. Было принято решение уничтожить свое оружие и стараться куда-то пойти "по гражданке"", — вспомнил пограничник.

Мариуполь он совсем не знал, но решил попробовать выйти из окруженного города пешком, в Бердянск.

"Когда идешь по двору, а там в каждом дворе по 5-10 могил, как-то так... Или идешь так — "Новая почта", а на ней надпись "морг" и уже запах такой чувствуешь", — рассказал Дмитрий.

При себе он имел только паспорт. В каком-то помещении украинец нашел гражданскую одежду и очки, ведь у него проблемы со зрением. На вражеском посту благодаря "маскараду" пропустили.

"Им главное было не говорить, что ты идешь там в Запорожье или Киев. Потому что людей паковали сразу, куда-то увозили", — поделился моряк.

Уже через 40 километров, вблизи поселка Мангуш ему встретился новый блокпост. Здесь уже избежать фильтрации было невозможно, но гражданская одежда снова "спасла". Из Мариуполя в Бердянск людей не пускали, только в направлении России. Для этого даже были предусмотрены автобусы, которые везли в Крым, Ростов-на-Дону и Таганрог.

"Меня пропустили и следующие 8 часов я шел пешком до родного города моего, Бердянска", — пояснил Дмитрий.

Уже на подходе к Бердянску он попросил у прохожего телефон и сделал один звонок — отцу. Уже через 20 минут родные забрали моряка в окрестностях города.

Его отец Юрий вспомнил тот день, когда зазвонил телефон. Звонили с неизвестного номера. В трубке прозвучало знакомым голосом: "Папа, забери меня". Услышав, мужчина побежал "в чем был", ведь знал, что сын должен находиться в Мариуполе, и очень волновался.

В октябре 2023 года Юрий тоже вступил в ряды Морской охраны ГПСУ и стал побратимом сына. Теперь они служат в одной части. В Бердянске Дмитрия ждала жена, которая отказывалась выезжать даже несмотря на угрозу оккупации до его возвращения.

"Я говорил, что здесь 100-километровая зона вокруг нас, мы отсюда живыми не выйдем. Я ей говорил, настаивал, чтобы она ни в коем случае там не оставалась", — поделился моряк.

Вернувшись, он сразу уехал с женой из Бердянска. Через несколько месяцев родной город покинули и родители. В память об оккупированном Мариуполе у Дмитрия остались страшные воспоминания и пара кроссовок, в которых он преодолел 70 километров за двое суток. Теперь кроссовки хранятся дома у пограничника. Также он бережет шеврон с надписью "Бердянск", который никогда не снимает с плеча.

Кроссовки, в которых Дмитрий преодолел 70 километров Фото: Скрин видео

Украинец говорит, что после освобождения Бердянска в первую очередь пойдет на море. Независимо от того, будет это лето или зима. Когда-то моряк мечтал, как будет гулять с малышом в коляске по набережной у родного моря. Пока этой мечте не суждено было осуществиться, но он живет и воюет ради своего маленького ребенка.

Юрий заверил, что жители Бердянска не отказались от Украины и живут надеждой на деоккупацию.

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