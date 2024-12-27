"Я не бабушка, я солдат": 72-летняя медик "Азова" рассказала о службе и российском плене

В 70 лет военный медик Татьяна Теплюк встретила полномасштабное вторжение в Мариуполе. В плен РФ она вместе с побратимами попала из окружения "Азовстали".

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Военному медику бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Татьяне Теплюк 72 года и она убеждена, что возраст не должен становиться помехой, когда человек идет по зову своих желаний. О службе в армии, пользе от старших людей на фронте и своей жизненной философии, которая помогла пережить российский плен, военнослужащая рассказала в интервью изданию Hromadske.

"Думаю, что сегодня я самая старшая военная не только в Нацгвардии, но и во всем украинском войске. Был в одном танковом подразделении мой ровесник, Кузьмич, так хорошо на гармошке играл, но нет уже его, умер", — сказала Татьяна.

Татьяна Теплюк предполагает, что может быть самой старшей военной Сил обороны Украины Фото: Суспільне

Она участвует в боевых действиях не впервые. В 1980 году Татьяна работала гражданской медсестрой в тылу в Афганистане, в составе советских войск. Она оказывала помощь раненым перед тем, как их отправляли в госпиталь.

"Мне захотелось выяснить, на что я способна. Надеялась, что в армии будут какие-то новые вызовы", — объяснила Татьяна свое решение тогда поехать в Афганистан.

В "Азов" Татьяну привел Майдан

В 2013 году женщина не осталась в стороне от событий на Майдане. После дежурств в роддоме в свои 62 года она оказывала медицинскую помощь травмированным майдановцам в медпункте в Октябрьском дворце. Когда участники Майдана начали создавать добровольческие отряды для обороны Донбасса, Татьяна мечтала присоединиться к ним, но не верила, что физически способна вынести такие нагрузки.

"Началось АТО, меня жгли все те события — Иловайск, Мариуполь, Дебальцево. В Мариуполь я тогда просто влюбилась, я не пропускала ни одного репортажа из города. Мариуполь тогда удалось отстоять, он стремительно украинизировался — я хотела стать частью его жизни. Обдумывала возможность переехать в Мариуполь. Но я переживала, что человеку пенсионного возраста в прифронтовом городе трудно будет найти работу..." — вспомнила медик.

Поэтому когда ей позвонил крестник, который нес службу в "Азове", и предложил работу в их медпункте, Татьяна не колебалась. Она уже год мечтала о такой возможности, поэтому взяла в роддоме отпуск и поехала в Мариуполь.

С 2015 года Татьяна Теплюк заведовала медпунктом "Азова". Ее должность была гражданской, хотя она носила военную форму и придерживалась устава.

После Майдана Татьяна с радостью согласилась стать медиком бригады "Азов" Фото: Громадське

Татьяна встретила полномасштабное вторжение в Мариуполе

Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, медику было 70 лет. Она не оставила "Азов", вместе с бойцами провела месяц в окружении на "Азовстали". Работала в медпункте и на кухне и вместе со всеми ждала чуда. Работа помогала ей держаться психологически.

В марте 2022 года командир "Азова" сообщил Татьяне, что отныне она мобилизована, поэтому в плен россиян 17 мая с "Азовстали" она попала уже как военнослужащая.

"Самым большим моим страхом было умереть в плену. И опять же, я воспринимала факт своего плена философски. Я хотела в армию? Да. Война — часть армейской жизни, а плен — вполне возможное испытание во время войны", — сказала военная.

Она отметила, что плен удивительно дался ей легче, чем младшим собратьям. Татьяна рассказала, что старалась не думать о плохом, воспринимать обстоятельства такими, какие они есть, и делать все, чтобы выжить и не остаться калекой. По ее словам, ни в колонии в оккупированной Еленовке, ни в российском Таганроге у нее ни разу даже не болела голова.

Татьяна вернулась из российского плена в 2023 году Фото: Громадське

Татьяна вернулась домой в новогоднюю ночь 2023 года. Вспоминает, что об отдыхе даже не думала. Только боялась, что ее демобилизуют из-за возраста. Уже в сентябре 2023-го она вернулась в свою бригаду. Ее сын также служит в "Азове", а Татьяна не настроена возвращаться к гражданской жизни до победы.

"А там видно будет", — добавила медик с улыбкой.

72-летняя военный медик не планирует оставлять службу до победы Фото: Громадське

Военнослужащая рассказала, что никогда не думает о старости и не называет себя старой.

"Внуков не имею, то и бабушкой меня никто не зовет. Мы являемся тем, кем сами себя считаем. Я не бабушка, я солдат. Молодые бойцы делают свою работу, а я — свою. Мои побратимы были ошарашены, когда после плена узнали, сколько мне лет", — сказала Татьяна.

Напомним, 27 декабря младший сержант Степан из 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал в интервью, как ему удалось "приручить" Leopard 1А5. До войны он водил трактор, а к Силам обороны присоединился в декабре 2022 года.

26 декабря украинское издание "Милитарный" опубликовало фото, как заявлялось, первого солдата из КНДР в плену ВСУ. Южнокорейское разведывательное агентство 27 декабря подтвердило, что украинские бойцы взяли в плен первого солдата из КНДР. Позже южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что пленный солдат умер от ран.