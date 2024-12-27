"Я не бабця, я солдат": 72-річна медикиня "Азову" розповіла про службу і російський полон

У 70 років військова медикиня Тетяна Теплюк зустріла повномасштабне вторгнення у Маріуполі. У полон РФ вона разом із побратимами потрапила з оточення "Азовсталі".

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Військовій медикині бригади Національної гвардії України "Азов" Тетяні Теплюк 72 роки й вона переконана, що вік не повинен ставати на заваді, коли людина йде за покликом своїх бажань. Про службу у війську, користь від старших людей на фронті та свою життєву філософію, яка допомогла пережити російський полон, військовослужбовиця розповіла в інтерв'ю виданню Hromadske.

"Думаю, що сьогодні я найстарша військова не лише в Нацгвардії, а й в усьому українському війську. Був у одному танковому підрозділі мій ровесник, Кузьмич, так гарно на гармошці грав, але нема вже його, помер", — сказала Тетяна.

Тетяна Теплюк припускає, що може бути найстаршою військовою Сил оборони України Фото: Суспільне

Вона бере участь у бойових діях не вперше. У 1980 році Тетяна працювала цивільною медсестрою в тилу в Афганістані, у складі радянських військ. Вона надавала допомогу пораненим перед тим, як їх відправляли до шпиталю.

"Мені захотілося зʼясувати, на що я здатна. Сподівалася, що в армії будуть якісь нові виклики", — пояснила Тетяна своє рішення тоді поїхати до Афганістану.

До "Азову" Тетяну привів Майдан

У 2013 році жінка не лишилася осторонь подій на Майдані. Після чергувань у пологовому будинку у свої 62 роки вона надавала медичну допомогу травмованим майданівцям у медпункті в Жовтневому палаці. Коли учасники Майдану почали створювати добровольчі загони для оборони Донбасу, Тетяна мріяла долучитися до них, але не вірила, що фізично здатна винести такі навантаження.

"Почалося АТО, мене пекли всі ті події — Іловайськ, Маріуполь, Дебальцеве. У Маріуполь я тоді просто закохалася, я не пропускала жодного репортажу з міста. Маріуполь тоді вдалося відстояти, він стрімко українізувався — я хотіла стати частиною його життя. Обдумувала можливість переїхати в Маріуполь. Але я переживала, що людині пенсійного віку в прифронтовому місті важко буде знайти роботу…" — пригадала медикиня.

Тож коли їй зателефонував хрещеник, який ніс службу в "Азові", і запропонував роботу у їхньому медпункті, Тетяна не вагалася. Вона вже рік мріяла про таку можливість, тому взяла у пологовому відпустку та поїхала до Маріуполя.

З 2015 року Тетяна Теплюк завідувала медпунктом "Азову". Її посада була цивільною, хоча вона носила військову форму та дотримувалася уставу.

Після Майдану Тетяна радо погодилася стати медикинею бригади "Азов" Фото: Громадське

Тетяна зустріла повномасштабне вторгнення в Маріуполі

Коли РФ почала повномасштабне вторгнення до України, медикині було 70 років. Вона не полишила "Азов", разом із бійцями провела місяць в оточенні на "Азовсталі". Працювала в медпункті та на кухні й разом з усіма чекала на диво. Праця допомагала їй триматися психологічно.

У березні 2022 року командир "Азову" повідомив Тетяні, що відтепер вона мобілізована, тож у полон росіян 17 травня з "Азовсталі" вона потрапила вже як військовослужбовиця.

"Найбільшим моїм страхом було померти в полоні. І знову ж таки, я сприймала факт свого полону філософськи. Я хотіла в армію? Так. Війна — частина армійського життя, а полон — цілком можливе випробування під час війни", — сказала військова.

Вона зазначила, що полон на диво дався їй легше, ніж молодшим побратимам. Тетяна розповіла, що намагалася не думати про погане, сприймати обставини такими, якими вони є, та робити все, щоб вижити й не лишитися калікою. За її словами, ані в колонії в окупованій Оленівці, ані в російському Таганрозі у неї жодного разу навіть не боліла голова.

Тетяна повернулася з російського полону в 2023 році Фото: Громадське

Тетяна повернулася додому в новорічну ніч 2023 року. Пригадує, що про відпочинок навіть не думала. Лише боялася, що її демобілізують через вік. Уже у вересні 2023-го вона повернулася до своєї бригади. Її син також служить в "Азові", а Тетяна не налаштована повертатися до цивільного життя до перемоги.

"А там видно буде", — додала медикиня з посмішкою.

72-річна військова медикиня не планує полишати службу до перемоги Фото: Громадське

Військовослужбовиця розповіла, що ніколи не думає про старість і не називає себе старою.

"Онуків не маю, то й бабусею мене ніхто не кличе. Ми є тим, ким самі себе вважаємо. Я не бабця, я солдат. Молоді бійці роблять свою роботу, а я — свою. Мої побратими були ошелешені, коли після полону дізналися, скільки мені років", — сказала Тетяна.

Нагадаємо, 27 грудня молодший сержант Степан із 44-ї окремої механізованої бригади ЗСУ розповів в інтерв'ю, як йому вдалося "приручити" Leopard 1А5. До війни він водив трактор, а до Сил оборони доєднався в грудні 2022 року.

26 грудня українське видання "Мілітарний" опублікувало фото, як заявлялося, першого солдата з КНДР в полоні ЗСУ. Південнокорейське розвідувальне агентство 27 грудня підтвердило, що українські бійці взяли в полон першого солдата з КНДР. Пізніше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило, що полонений солдат помер від ран.