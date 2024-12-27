Пересів із трактора на танк: боєць ЗСУ розповів, як йому вдалося "приручити" Leopard 1А5

Найбільш значущою операцією український мехвод назвав контратаку на початку листопада, коли за 14 годин бойової роботи було випущено 222 снаряди для відбиття атаки противника.

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Молодший сержант Степан із 44-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, уродженець Черкаської області, ніколи не припускав, що доля приведе його на поле бою в ролі механіка-водія танка Leopard 1А5. До війни його життя оберталося навколо сільського господарства: чоловік водив трактор і займався вирощуванням печериць, заробляючи стабільний дохід. Однак усе змінилося в грудні 2022 року, коли він вступив до лав Сил оборони України. Про це український боєць розповів в інтерв'ю Армія Inform.

Спочатку Степан працював із танком Т-72, але потім його направили на навчання в Німеччину, де він освоїв керування Leopard 1А5. Програма підготовки тривала півтора місяця. Боєць зазначає, що порівняно з радянськими танками Leopard сприймається як "іномарка": техніка комфортна в експлуатації, а процес навчання був зрозумілим завдяки високому рівню підготовки іноземних інструкторів.

Степан розповів про бойову роботу танка Leopard 1А5 Фото: "Армия Информ"

Після завершення навчання він вирушив на Куп'янський напрямок, де з вересня 2023 року виконував бойові завдання. Там підрозділ Степана потрапив під ворожий вогонь мінометів 120-го калібру.

"На роботу ми вийшли, попрацювали. Тільки до бліндажів підходили — і почали нас накривати. Зовсім недалеко, за два метри, було 20 парафій. Сидиш, серце тьохкає, бліндаж здригається", — зізнався боєць.

Військовослужбовець також розповів про бойову роботу свого танка, якому дали оригінальне прізвисько "Надюха". Влітку 2024-го екіпаж Степана зіткнувся з атакою безпілотника "Ланцет", однак завдяки злагодженій роботі та професіоналізму минулося без втрат.

Найбільш значущою операцією він називає контратаку 7 листопада 2024 року, коли за 14 годин роботи було випущено 222 снаряди для відбиття атаки противника.

"Ми не дали їм піти далі", — сказав механік-водій.

Для Степана найскладнішим на війні виявилася відсутність сім'ї. Чоловік — батько трьох дітей і вже дідусь. Його молодша донька Уля народилася за рік до початку служби в армії.

"Найбільше хотілося побачити сім'ю", — зізнається він.

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