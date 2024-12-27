Пересел с трактора на танк: боец ВСУ рассказал, как ему удалось "приручить" Leopard 1А5

Самой значимой операцией украинский мехвод назвал контратаку в начале ноября, когда за 14 часов боевой работы было выпущено 222 снаряда для отражения атаки противника.

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Младший сержант Степан из 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уроженец Черкасской области, никогда не предполагал, что судьба приведет его на поле боя в роли механика-водителя танка Leopard 1А5. До войны его жизнь вращалась вокруг сельского хозяйства: мужчина водил трактор и занимался выращиванием шампиньонов, зарабатывая стабильный доход. Однако все изменилось в декабре 2022 года, когда он вступил в ряды Сил обороны Украины. Об этом украинский боец рассказал в интервью Армія Inform.

Изначально Степан работал с танком Т-72, но затем был направлен на обучение в Германию, где освоил управление Leopard 1А5. Программа подготовки заняла полтора месяца. Боец отмечает, что в сравнении с советскими танками Leopard воспринимается как "иномарка": техника комфортна в эксплуатации, а процесс обучения был понятным благодаря высокому уровню подготовки иностранных инструкторов.

Степан рассказал о боевой работе танка Leopard 1А5 Фото: "Армия Информ"

После завершения учебы он отправился на Купянское направление, где с сентября 2023 года выполнял боевые задачи. Там подразделение Степана попало под вражеский огонь минометов 120-го калибра.

"На работу мы вышли, поработали. Только к блиндажам подходили — и начали нас накрывать. Совсем недалеко, в двух метрах, было 20 приходов. Сидишь, сердце екает, блиндаж содрогается", — признался боец.

Военнослужащий также рассказал о боевой работе своего танка, которому дали оригинальное прозвище "Надюха". Летом 2024-го экипаж Степана столкнулся с атакой беспилотника "Ланцет", однако благодаря слаженной работе и профессионализму обошлось без потерь.

Самой значимой операцией он называет контратаку 7 ноября 2024 года, когда за 14 часов работы было выпущено 222 снаряда для отражения атаки противника.

"Мы не дали им пойти дальше", — сказал механик-водитель.

Для Степана самым сложным на войне оказалось отсутствие семьи. Мужчина — отец троих детей и уже дедушка. Его младшая дочь Уля родилась за год до начала службы в армии.

"Больше всего хотелось увидеть семью", — признается он.

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