Катери-камікадзе ЗСУ уразили підсанкційний танкер Marquise: атакували під Туапсе, — Генштаб

В ніч на 29 квітня два українські катери-камікадзе влучили по танкеру Marquise, залученому для перевезення нафти Російської Федерації, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Удар відбувся на рейді порту Туапсе. Які збитки завдали РФ українська безекіпажні морські дрони?

Танкера перебував у порту Туапсе, ходив під прапором Камеруну та міг перевезти 37 тис. тонн вантажу, ідеться у повідомленні командування. Корабель перебував на відстані 210 км від порту та вимкнув транспондер, за яким його можна було ідентифікувати. Катери завдали шкоди трьом ключовим точкам на корпусі судна — це корма, гвинто-рульова частина, машинне відділення. Генштаб поки не публікував кадри ураження танкера Marquise, залученого для перевезення російської нафти.

Удар по танкеру — судно Marquise потрапило під удар ЗСУ 29 квітня

Удар по танкеру — деталі атаки ЗСУ

Marquise — танкер з номером IMO 9315745, який згідно з даними моніторингового порталу Vesselfinder, 31 березня справді перебував у районі Туапсе. Фізичні розміри корабля, по якому влучили морські дрони ЗСУ, — 184 на 27 м, осадка 10 м. Порти, які він відвідував останнім часом — Новоросійськ у РФ та Marmara Ereglisi у Туреччині. На порталі ГУР вказано, що танкер перебуває під санкціями через перечення нафти та нафтопродуктів РФ.

Новина доповнюється…