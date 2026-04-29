Катера-камикадзе ВСУ поразили подсанкционный танкер Marquise: атаковали под Туапсе, — Генштаб

В ночь на 29 апреля два украинских катера-камикадзе попали по танкеру Marquise, привлеченному для перевозки нефти Российской Федерации, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Удар произошел на рейде порта Туапсе. Какой ущерб нанесли РФ украинские безэкипажные морские дроны?

Танкер находился в порту Туапсе, ходил под флагом Камеруна и мог перевезти 37 тыс. тонн груза, говорится в сообщении командования. Корабль находился на расстоянии 210 км от порта и выключил транспондер, по которому его можно было идентифицировать. Катера нанесли удар по трем ключевым точкам на корпусе судна — это корма, винто-рулевая часть, машинное отделение. Генштаб пока не публиковал кадры поражения танкера Marquise, задействованного для перевозки российской нефти.

Удар по танкеру — судно Marquise попало под удар ВСУ 29 апреля

Удар по танкеру — детали атаки ВСУ

Marquise — танкер с номером IMO 9315745, который согласно данным мониторингового портала Vesselfinder, 31 марта действительно находился в районе Туапсе. Физические размеры корабля, по которому попали морские дроны ВСУ, — 184 на 27 м, осадка 10 м. Порты, которые он посещал в последнее время — Новороссийск в РФ и Marmara Ereglisi в Турции. На портале ГУР указано, что танкер находится под санкциями из-за перевозок нефти и нефтепродуктов РФ.

