РФ може оголосити мобілізацію: Білорусь закрила виїзд для російських призовників, — ЗМІ

Призовнику з Петербурга після повістки заборонили виїзд через Білорусь і двічі не пустили на рейси з Мінська.

Тепер росіян, які мають електронні повістки, не випускають за кордон навіть через Білорусь. Про це пише The Moscow Times з посиланням на інформацію правозахисної групи "Рух свідомих відмовниківʼ.

"Повістка з вимогою з'явитися 29 квітня на медичний огляд прийшла чоловіку на початку квітня. Одночасно в електронному реєстрі з'явилася заборона виїзду з Росії", — йдеться у повідомленні.

Після цього чоловік вирішив виїхати через Білорусь, але його просто двічі зняли з рейсу. У жодному з випадків письмових документів йому не надали, обмежившись усними поясненнями.

"Спочатку він їхав сухопутним транспортом, проте на кордоні перевірили чоловіків-пасажирів, після чого його зняли з рейсу та усно повідомили про діюче обмеження на виїзд. Пізніше він спробував інший маршрут і дістався Білорусі потягом через Смоленськ — у цьому випадку додаткових перевірок на кордоні, за його словами, не було. Але вже в аеропорту Мінська його не допустили до вильоту до Тбілісі 23 квітня. Через два дні, 25 квітня, йому повторно відмовили у посадці на рейс — цього разу до Єревану", — йдеться у повідомленні.

Відео дня

Правозахисники вважають, що цей інцидент може свідчити, що РФ "закручує гайки і посилює призов".

Що кажуть у Мінську?

Білорусь підтвердила, що перестала випускати за кордон росіян-призовників. Адже Мінськ нібито запустив єдину з Росією базу прикордонного контролю, і тепер громадяни РФ із забороною на виїзд, наприклад ті, що отримали електронні повістки, більше не зможуть виїхати за кордон через Білорусь. Про це виданню "Белсат" розповіли у Державному прикордонному комітеті.

"Якщо йому (громадянину РФ, — ред.) не виставить Російська Федерація заборони виїзду і все гаразд із документами, то випустять", — повідомили у відомстві.

І додали, що росіянам треба звертатися до своєї влади з приводу цього.

"Якщо виїзд заборонено, всі питання до Російської Федерації. Якщо особа буде в базі, її не випустять. Якщо її не буде в базі обмежених до виїзду, ми випустимо", — сказали там.

