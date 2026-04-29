РФ может объявить мобилизацию: Беларусь закрыла выезд для российских призывников, — СМИ

Призывнику из Петербурга после повестки запретили выезд через Беларусь и дважды не пустили на рейсы из Минска.

Теперь россиян, которые имеют электронные повестки, не выпускают за границу даже через Беларусь. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на информацию правозащитной группы "Движение сознательных отказников".

"Повестка с требованием явиться 29 апреля на медицинский осмотр пришла мужчине в начале апреля. Одновременно в электронном реестре появился запрет выезда из России", — говорится в сообщении.

После этого мужчина решил выехать через Беларусь, но его просто дважды сняли с рейса. Ни в одном из случаев письменных документов ему не предоставили, ограничившись устными объяснениями.

"Сначала он ехал сухопутным транспортом, однако на границе проверили мужчин-пассажиров, после чего его сняли с рейса и устно сообщили о действующем ограничении на выезд. Позже он попробовал другой маршрут и добрался до Беларуси поездом через Смоленск — в этом случае дополнительных проверок на границе, по его словам, не было. Но уже в аэропорту Минска его не допустили к вылету в Тбилиси 23 апреля. Через два дня, 25 апреля, ему повторно отказали в посадке на рейс — на этот раз в Ереван", — говорится в сообщении.

Відео дня

Правозащитники считают, что этот инцидент может свидетельствовать, что РФ "закручивает гайки и ужесточает призыв".

Что говорят в Минске?

Беларусь подтвердила, что перестала выпускать за границу россиян-призывников. Ведь Минск якобы запустил единую с Россией базу пограничного контроля, и теперь граждане РФ с запретом на выезд, например те, что получили электронные повестки, больше не смогут выехать за границу через Беларусь. Об этом изданию "Белсат" рассказали в Государственном пограничном комитете.

"Если ему (гражданину РФ, — ред.) не выставит Российская Федерация запрета выезда и все в порядке с документами, то выпустят", — сообщили в ведомстве.

И добавили, что россиянам надо обращаться к своим властям по поводу этого.

"Если выезд запрещен, все вопросы к Российской Федерации. Если лицо будет в базе, его не выпустят. Если его не будет в базе ограниченных к выезду, мы выпустим", — сказали там.

