Одесу атакували дві хвилі дронів: є руйнування, багато постраждалих (фото)

У ніч на 30 квітня Одеса знову зазнала масованого обстрілу з боку російської армії.

Ворог цілився по житлових кварталах і цивільних об'єктах у різних районах міста, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Найбільше пошкоджень знову зафіксовано в Приморському районі, де пошкоджено багатоповерхівки та п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок ударів на верхніх поверхах і даху виникли масштабні пожежі, які рятувальники вже локалізували.

У центрі Одеси пошкоджено приватні будинки та житлову забудову.

Також окупанти атакували соціальні та комерційні об'єкти. За словами Лисака, істотних руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджено торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

Не обійшлося без постраждалих. Унаслідок нічного терору поранення різного ступеня тяжкості дістали 16 осіб, серед яких — 17-річний юнак.

У важкому стані в лікарні зараз двоє людей. Медики борються за їхнє життя. Ще одну людину госпіталізовано до травматологічного відділення лікарні. Решта постраждалих отримали допомогу медиків на місці або направлені на амбулаторне лікування.

До ліквідації наслідків залучено 68 одиниць техніки та понад 280 фахівців усіх екстрених і комунальних служб міста.

Ворог направив на Одесу дві хвилі "Шахедів", повітряна тривога пролунала незадовго до опівночі. Деякі з них, за словами очевидців, ішли на дуже низькій висоті. Близько о пів на першу ночі "Шахед" упав у житловий сектор, через що постраждали дві жінки 25 і 44 років, і двоє чоловіків віком 38 років і 62 роки.

До ранку кількість постраждалих зросла.

Нагадаємо, 27 квітня окупанти атакували Одесу, внаслідок чого повністю згорів готель, а також були пошкоджені авто.

Також повідомлялося, що удар росіян припав на районну лікарню в Ізмаїлі, а також після обстрілу РФ в акваторії порту розлилося масло.