Одессу атаковали две волны дронов: есть разрушения, много пострадавших (фото)

В ночь на 30 апреля Одесса снова подверглась массированному обстрелу со стороны российской армии.

Враг целился по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах города, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Больше всего повреждений снова зафиксировано в Приморском районе, где повреждены многоэтажки и пятиэтажный жилой дом. В результате ударов на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, которые спасатели уже локализовали.

В центре Одессы повреждены частные дома и жилая застройка.

Также оккупанты атаковали социальные и коммерческие объекты. По словам Лысака, существенные разрушения получили здание детского сада, поврежден торговый центр, гостиница и административные помещения. На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

Не обошлось без пострадавших. В результате ночного террора ранения разной степени тяжести получили 16 человек, среди которых — 17-летний юноша.

В тяжелом состоянии в больнице сейчас два человека. Медики борются за их жизнь. Еще один человек госпитализирован в травматологическое отделение больницы. Остальные пострадавшие получили помощь медиков на месте или направлены на амбулаторное лечение.

К ликвидации последствий привлечены 68 ​​единиц техники и более 280 специалистов всех экстренных и коммунальных служб города.

Враг направил на Одессу две волны "Шахедов", воздушная тревога прозвучала незадолго до полуночи. Некоторые из них, по словам очевидцев, шли на очень низкой высоте. Около половины первого ночи "Шахед" упал в жилой сектор, из-за чего пострадали две женщины 25 и 44 лет, и двое мужчин возрастом 38 лет и 62 года.

К утру количество пострадавших возросло.

Напомним, 27 апреля оккупанты атаковали Одессу, в результате чего полностью сгорел отель, а также были повреждены авто.

Также сообщалось, что удар россиян пришелся по районной больнице в Измаиле, а также после обстрела РФ в акватории порта разлилось масло.