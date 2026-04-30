Удар по Одесі 30 квітня: кількість постраждалих зросла, наслідки обстрілу

У ніч на 30 квітня Одеса зазнала атаки "Шахедів", які накрили місто двома хвилями.

Місцева влада фіксує численні руйнування в центрі, а також велику кількість поранених, яка знову зросла. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, унаслідок ударів уже відомо про 20 постраждалих, серед яких двоє людей — у важкому стані.

Наймолодшому травмованому одеситу — 17 років, найстаршому — 70.

Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки чергового акту терору.

Цієї ночі ворог цілився в житлові будинки одеситів і цивільну інфраструктуру. Зокрема, постраждав дитячий садок, який залишився без даху, а його другий поверх практично повністю знищено.

У коментарі "Думській" заступниця директора дошкільного закладу Наталія Піднебесна розповіла, що в садочку близько 160 дітей, сім груп. Приміщення було великим і світлим, із затишним внутрішнім двориком. Нещодавно співробітники пофарбували все обладнання, готуючись приймати дітей влітку.

Дитячий садок зазнав серйозних руйнувань Фото: Думская

"Душа болить", — каже Піднебесна зі сльозами на очах. За її словами, садочку 35 років.

Також у мережі публікують фото і відео зруйнованого гуртожитку і квартир. В одній із них, повністю знищеній, валяються уламки "Шахеда".

Уламки "Шахеда" в зруйнованій квартирі Фото: Думская

Власник готелю, зруйнованого дроном, каже, що постояльці не постраждали тільки тому, що були в укритті.

Ударом дрона повністю знищено готель Фото: Думская

Нагадаємо, атака першої хвилі дронів на Одесу почалася незадовго до опівночі, а потім на місто полетіли ще десятки ударних безпілотників. Основний удар прийняв на себе Приморський район, також дісталося жителям Хаджибейського району.

Цієї ночі ЗС РФ атакували Україну 206 дронами, з яких понад 140 — "Шахеди", і балістичною ракетою "Іскандер-М".

Сили ППО знищили або подавили 172 дрони. Зафіксовано влучання ракети та 32 БпЛА у 22 локаціях, ще на 9 — падіння уламків.

Раніше повідомлялося, що 170 екіпажів ППО за рік не збили жодного "Шахеда".