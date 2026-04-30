Удар по Одессе 30 апреля: количество пострадавших возросло, последствия обстрела

В ночь на 30 апреля Одесса подверглась атаке "Шахедов", которые накрыли город двумя волнами.

Местные власти фиксируют многочисленные разрушения в центре, а также большое количество раненых, которое снова возросло. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате ударов уже известно о 20 пострадавших, среди которых два человека — в тяжелом состоянии.

Самому младшему травмированному одесситу — 17 лет, самому старшему — 70.

Тем временем спасатели продолжают ликвидировать последствия очередного акта террора.

Этой ночью враг целился в жилые дома одесситов и гражданскую инфраструктуру. В частности, пострадал детский сад, который остался без крыши, а его второй этаж практически полностью уничтожен.

Відео дня

В комментарии "Думской" заместитель директора дошкольного заведения Наталья Поднебесная рассказала, что в садик около 160 детей, семь групп. Помещение было большим и светлым, с уютным внутренним двориком. Недавно сотрудники выкрасили все оборудование, готовясь принимать детей летом.

Детский сад получил серьезные разрушения Фото: Думская

"Душа болит", – говорит Поднебесная со слезами на глазах. По ее словам, садику 35 лет.

Также в сети публикуют фото и видео разрушенного общежития и квартир. В одной из них, полностью уничтоженной, валяются обломки "Шахеда".

Обломки "Шахеда" в разрушенной квартире Фото: Думская

Владелец отеля, разрушенного дроном, говорит, что постояльцы не пострадали только потому, что были в укрытии.

Ударом дрона полностью уничтожен отель Фото: Думская

Фото: Думская

Напомним, атака первой волны дронов на Одессу началась незадолго до полуночи, а затем на город полетели еще десятки ударных беспилотников. Основной удар принял на себя Приморский район, также досталось жителям Хаджибейского района.

Этой ночью ВС РФ атаковали Украину 206 дронами, из которых более 140 — "Шахеды", и баллистической ракетой "Искандер-М.

Силы ПВО уничтожили или подавили 172 дрона. Зафиксировано попадание ракеты и 32 БпЛА в 22 локациях, еще на 9 — падение обломков.

Ранее сообщалось, что 170 экипажей ПВО за год не сбили ни одного "Шахеда".