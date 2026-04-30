РФ намагається прорватися до Куп'янська з кількох напрямків, — Трегубов

Армія РФ просунулася на північ від Куп'янська в районі селища Голубівка.

Відтак, російські окупанти знову використовують трубопроводи, щоб наступати на місто з півночі. Про це розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє канал "Ми — Україна".

"Буквально вчора на Куп'янщині була пауза, але це дуже тимчасова пауза, насправді там зараз один з осередків російської активності. Адже два ключових напрямки. Перша – це безпосереднє місто Куп'янськ і правий берег річки Оскіл. Там росіяни активно намагаються лізти з півночі від міста. Їм вдалося трішки ближче просунутися у селищі Голубівка і вони використовують в тому числі різні інфраструктурні об'єкти, як то, труби. У своїх намаганнях проникати до північних районів міста", — розповів він.

За його словами, їх станом на зараз вдається знищувати, але ситуація стала складнішою, коли вони дійшли до Голубівки, ніж була кілька місяців тому.

"Тим не менше, її вдається зараз контролювати, але певні проблеми є і треба бути в постійній напрузі", — повідомив він.

За словами військового, окремою є "ситуація на східному березі річки Оскіл, лівому березі річки Оскіл".

"Це, власне, той наш плацдарм, достатньо великий плацдарм, його росіяни намагаються просто витіснити за річку. Атакуючи у напрямку Куп'янськ-Вузловий, в тому числі, зараз найбільш активні спроби ворога вклинутися йдуть через селище Ківшарівка. Там ситуація теж не проста, бо там росіяни з декількох боків стоять і з декількох боків атакують", — розповів Трегубов.

Нагадаємо, що армія РФ просунулася на схід від Костянтинівки і на північ від Куп'янська. Зокрема, російські окупанти просунулися в Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляють аналітики DeepState 27 квітня.

Також російські війська посилюють тиск під Костянтинівкою, Краматорськом і Слов'янськом, ситуація там ускладнюється, пише військовий оглядач Дмитро Снєгирьов, є нюанси. За його словами, Україна має серйозну перевагу в безпілотних літальних апаратах, і це вкрай ускладнює противнику реалізацію його планів