РФ пытается прорваться в Купянск с нескольких направлений, — Трегубов

Армия РФ продвинулась на север от Купянска в районе поселка Голубовка.

Следовательно, российские оккупанты снова используют трубопроводы, чтобы наступать на город с севера. Об этом рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает канал "Мы — Украина".

"Буквально вчера на Купянщине была пауза, но это очень временная пауза, на самом деле там сейчас один из очагов российской активности. Ведь два ключевых направления. Первое — это непосредственный город Купянск и правый берег реки Оскол. Там россияне активно пытаются лезть с севера от города. Им удалось немного ближе продвинуться в поселке Голубовка и они используют в том числе различные инфраструктурные объекты, как то, трубы. В своих попытках проникать в северные районы города", — рассказал он.

По его словам, их по состоянию на сейчас удается уничтожать, но ситуация стала сложнее, когда они дошли до Голубовки, чем была несколько месяцев назад.

"Тем не менее, ее удается сейчас контролировать, но определенные проблемы есть и надо быть в постоянном напряжении", — сообщил он.

По словам военного, отдельной является "ситуация на восточном берегу реки Оскол, левом берегу реки Оскол".

"Это, собственно, тот наш плацдарм, достаточно большой плацдарм, его россияне пытаются просто вытеснить за реку. Атакуя в направлении Купянск-Узловой, в том числе, сейчас наиболее активные попытки врага вклиниться идут через поселок Ковшаровка. Там ситуация тоже не простая, потому что там россияне с нескольких сторон стоят и с нескольких сторон атакуют", — рассказал Трегубов.

Напомним, что армия РФ продвинулась на восток от Константиновки и на север от Купянска. В частности, российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщают аналитики DeepState 27 апреля.

Также российские войска усиливают давление под Константиновкой, Краматорском и Славянском, ситуация там осложняется, пишет военный обозреватель Дмитрий Снегирев, есть нюансы. По его словам, Украина имеет серьезное преимущество в беспилотных летательных аппаратах, и это крайне усложняет противнику реализацию его планов