Нова тактика обстрілів: Росія завдала рекордної кількості ударів по Україні у квітні, — ЗМІ

Російські війська також збільшили кількість ударів вдень, що є тактикою, спрямованою на максимальні жертви серед цивільного населення.

У квітні армія Росії запустила 6 583 дрони великої дальності по Україні, що на 2% більше, аніж у березні. Про це повідомляє Agence France-Presse з посилання на ститистику Військово-повітряних сили України.

У повідомленні йдеться, що російські окупанти почали застосувати нову стратегію у своїх обстрілах. Зокрема, вони збільшили кількість ударів вдень.

"Раніше Москва завдавала ударів по Україні майже виключно вночі. Київ вважає цю тактику такою, що спрямовану на спричинення максимальних жертв серед цивільного населення", — пише видання.

Також у квітні кількість ракет, випущених Москвою – 141 – це на 2% більше порівняно з березнем місяцем, але значно менша за 288 запусків, зафіксованих у лютому. За даними Повітряних сил України, протягом місяця було перехоплено 88% безпілотників та ракет.

ЗМІ також відзначає, що Київ значно зібільшив виробництво безпілотників з початку війни та регулярно доводить їх ефективністю на полі бою. Зокрема, українські безпілотники-перехоплювачів, як запевняютьв Україні, не мають аналогів у світі. Їх вже почали використовувати деякі країни Перської затоки для протидії іранським "Шахедам", які були запущені з початком війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, що українські дрони вперше долетіли до Уралу. Українські дрони, подолавши значну відстань, вперше дісталися до Уралу. Вибухи, зокрема, були у Єкатеринбурзі та Челябінську. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Також росіяни встановлюють ретранслятори на "Шахеди" та будують mesh-мережу для дистанційного керування ударами вглиб України, ідеться у дописі радника міністра оборони Сергія Бескрестнова.