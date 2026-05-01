Новая тактика обстрелов: Россия нанесла рекордное количество ударов по Украине в апреле, — СМИ

Российские войска также увеличили количество ударов днем, что является тактикой, направленной на максимальные жертвы среди гражданского населения.

В апреле армия России запустила 6 583 дроны большой дальности по Украине, что на 2% больше, чем в марте. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на ститистику Военно-воздушных сил Украины.

В сообщении говорится, что российские оккупанты начали применить новую стратегию в своих обстрелах. В частности, они увеличили количество ударов днем.

"Ранее Москва наносила удары по Украине почти исключительно ночью. Киев считает эту тактику такой, что направленную на причинение максимальных жертв среди гражданского населения", — пишет издание.

Также в апреле количество ракет, выпущенных Москвой — 141 — это на 2% больше по сравнению с мартом месяцем, но значительно меньше 288 запусков, зафиксированных в феврале. По данным Воздушных сил Украины, в течение месяца было перехвачено 88% беспилотников и ракет.

СМИ также отмечает, что Киев значительно увеличил производство беспилотников с начала войны и регулярно доказывает их эффективностью на поле боя. В частности, украинские беспилотники-перехватчики, как уверяют в Украине, не имеют аналогов в мире. Их уже начали использовать некоторые страны Персидского залива для противодействия иранским "Шахедам", которые были запущены с началом войны на Ближнем Востоке.

Напомним, что украинские дроны впервые долетели до Урала. Украинские дроны, преодолев значительное расстояние, впервые добрались до Урала. Взрывы, в частности, были в Екатеринбурге и Челябинске. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.

Также россияне устанавливают ретрансляторы на "Шахеды" и строят mesh-сеть для дистанционного управления ударами вглубь Украины, говорится в заметке советника министра обороны Сергея Бескрестнова.