РФ атакувала безпілотниками Одещину: є загиблі та поранені, деталі (фото)

Цієї доби Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 268 ударними дронами.

3 травня вночі російські окупаційні війська завдали чергового масованого удару по Одеській області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У повідомленні посадовця йдеться, що ціллю ворожого удару стали цивільна та портова інфраструктура Одещини. Внаслідок масованої атаки загинули двоє людей загинуло, ще пʼятеро отримали травми.

Атака РФ на Одещину Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Зокрема, в Одеському районі зареєстровано влучання ворожих дронів у три житлових будинки, ще два будинки пошкоджено. Крім того, були пошкодженні об'єкти портової інфраструктури.

"Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані рятувальниками. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини", — зазначив голова ОВА.

Сотні дронів та балістика: як ППО відпрацювала по ворожих цілях

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 3 травня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 268 ударними дронами. За інформацією військових, більшість ворожих дронів вдалося збити.

У повідомленні йдеться, що з 19:00 2 травня до ранку 3 травня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської обл., 268 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк. Зокрема, 160 із запущених дронів — "Шахеди".

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни", — йдеться у заяві військових.

На 15 локаціях зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА , а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Нагадаємо, що 27 квітня російська армія знову масовано атакувала Одесу. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Приморському районі міста: постраждали житлові будинки, готель, який згорів повністю, як і припарковані поруч авто, а також інші об'єкти в центрі Одеси.

Також нагадаємо, що в ніч на 26 квітня росіяни теж атакували Одесу дронами: у місті пошкоджень зазнали цивільна та портова інфраструктура, одна людина постраждала.