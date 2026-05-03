РФ атаковала беспилотниками Одесскую область: есть погибшие и раненые, детали (фото)

За эти сутки Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 268 ударными дронами.

3 мая ночью российские оккупационные войска нанесли очередной массированный удар по Одесской области. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В сообщении чиновника говорится, что целью вражеского удара стали гражданская и портовая инфраструктура Одесской области. В результате массированной атаки погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

Атака РФ на Одесскую область Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

В частности, в Одесском районе зарегистрировано попадание вражеских дронов в три жилых дома, еще два дома повреждены. Кроме того, были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

"Пожары, возникшие сейчас ликвидированы спасателями. Все соответствующие службы работают над устранением последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесской области", — отметил председатель ОГА.

Сотни дронов и баллистика: как ПВО отработала по вражеским целям

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 3 мая враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 268 ударными дронами. По информации военных, большинство вражеских дронов удалось сбить.

В сообщении говорится, что с 19:00 2 мая до утра 3 мая россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской обл., 268 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк. В частности, 160 из запущенных дронов — "Шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны", — говорится в заявлении военных.

На 15 локациях зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БпЛА, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Напомним, что 27 апреля российская армия снова массированно атаковала Одессу. Больше всего повреждений зафиксировано в Приморском районе города: пострадали жилые дома, отель, который сгорел полностью, как и припаркованные рядом авто, а также другие объекты в центре Одессы.

Также напомним, что в ночь на 26 апреля россияне тоже атаковали Одессу дронами: в городе повреждения получили гражданская и портовая инфраструктура, один человек пострадал.