Воює в Україні: журналісти протестували танк BAE Systems CV90

Завод в Орнскольдсвіку, Швеція, належить британському оборонному гіганту BAE Systems. І є центром виробництва бойових машин, зокрема CV90, що пройшла випробування під час війни України проти російських окупантів.

На крайній півночі Європи готуються до війни, зазначають журналісти This Is Money, які побували на заводі Hagglunds. Тут висить український прапор із вдячністю, надходять замовлення на мільярди, а працівники кажуть, що раді тому, що їхня продукція захищає українців.

Танк BAE Systems CV90 добре показав себе на полі бою

"Якщо ти можеш зробити щось корисне для мирних жителів, це набагато більше, ніж просто бути механіком", — каже 32-річна Джулія, яка працює на заводі.

Також тут висить прапор, подарований солдатами ЗСУ, на якому написано: "Нашим шведським друзям, вдячна Україна".

Ця подяка поширюється і на вище керівництво, і особисто Томмі Густафссону-Раску, керуючому директору заводу, її висловив президент України Володимир Зеленський.

"Він підійшов до мене, обійняв і сказав: "Ваші CV90 рятують життя наших солдатів", — згадує Густафссон-Раск.

Швеція передала Україні 50 CV90 і замовила ще одну партію для відправки. На заводі дуже серйозно підходять до випробувань. Тут навіть проклали бетонні доріжки з підігрівом для суворих зим і побудували басейн, щоб випробовувати танки в бойових умовах.

"Рухаючись основною тестовою трасою, ми долаємо кам'янистий поворот, а потім мчимо обсадженою деревами дорогою до фінішу. Тут, під весняним сонцем, намагаючись утриматися за кермо, неможливо не захопитися приголомшливою міццю машини "вбивці танків", яку вдячні українці називають справжнім рятівником життів", — зазначає журналіст Джон Пол Форд Рохас.

На заводі робітники пишаються своєю роллю в захисті від агресії Путіна. У минулому вони також брали участь у бойових діях в Афганістані.

"Наскільки мені відомо, жоден солдат не загинув у CV90. Машина витримала... навіть прямі попадання основних бойових танків. Вона не була для цього призначена, але впоралася. Вона витримала попадання всього, чим Росія атакує Україну", — каже керівник заводу.

Журналіст, будучи сам британцем, зазначає, що BAE Systems CV90 вигідно відрізняється від бойових машин Ajax, яких у Великій Британії закупили на 6 мільярдів фунтів стерлінгів, хоча проблеми з вібрацією викликали у солдатів нудоту. Компанія BAE програла цей контракт, але залишається відкритою для нових пропозицій. Тим більше, що CV90 успішно пройшов "тестування" на полях битв в Україні. Варто зазначити, що Швеція, Литва і Фінляндія — всі сусіди Росії, — вирішили, що саме ці бойові машини стануть їм у пригоді.

На нових полях битв у Європі шведські танки компанії BAE Systems можуть зіграти життєво важливу роль.

"Хтось сказав мені, що міжнародні броньовані машини більше не актуальні в сучасній війні дронів. Я вважаю, що вони не мають рації. Якщо ви перебуваєте в безвихідній ситуації, для перемоги у війні вам потрібні БМП та основні бойові танки, тому що вам необхідно контролювати ситуацію і захоплювати території", — каже Густафссон-Раск.

