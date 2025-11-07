Велика Британія офіційно прийняла на озброєння бойову машину Ajax: чому не врахували війну в Україні

Британська армія оголосила про перше постачання бронемашин Ajax, створених у рамках програми, що затрималася більш ніж на вісім років. Крім проблем із поставками, техніку критикували на тлі війни в Україні, де панують дрони-камікадзе.

Британія нарешті отримала машини Ajax. Перші 50 БМП, вартістю майже 10 мільйонів фунтів кожна вже готові до розгортання на східному фланзі НАТО, пише The Guardian. Заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард визнав, що історія Ajax стала "болючим уроком" для оборонної промисловості країни.

"Ми можемо отримати багато уроків. На укладення контракту на постачання Ajax пішло багато-багато років... і нам потрібно скоротити цей термін до кількох місяців", — сказав чиновник.

Британія нарешті отримала машини Ajax — репортаж про нові БМП

Британська армія почала отримувати нові БТР Ajax — які проблеми

Програма Ajax стартувала ще у 2010 році, а перші поставки планувалися на 2017-й. Однак проєкт зіткнувся з серйозними технічними проблемами — надмірні вібрації й шум викликали в екіпажів бронемашин втрату слуху і струс, через що випробування неодноразово припинялися. Після модернізації рівень шуму вдалося знизити, проте навіть зараз військовим доводиться використовувати подвійні беруші та амортизувальні накладки.

Відео дня

Важливо

Екіпажі британського БТР ARES потрапили до шпиталю: чому військові отримали травми (відео)

Попри це, бойова машина Ajax надійшла на озброєння британської армії та готова до експлуатації, стверджує командування. Ця техніка покликана замінити застарілу серію CVR, забезпечуючи поліпшений захист, більшу вогневу міць і поліпшену ситуаційну обізнаність на полі бою.

Крім того, машини оснащені передовими системами ситуаційної обізнаності, включно з сучасними датчиками, системами зв'язку та управління боєм, що підвищує ефективність їхньої взаємодії з іншими підрозділами на полі бою. Завдяки цьому основна версія Ajax може виконувати розвідувальні місії в "сірій зоні" або навіть за лінією фронту на відстані до 8 км.

Однак критики вказують, що Ajax — занадто дорогий, а його введення в експлуатацію запізнилося, особливо на тлі того, як війна в Україні показала ефективність дешевих FPV-дронів, здатних вражати дорогу бронетехніку.

Утім, у відповідь британські військові наполягають, що такі аргументи некоректні. Так лейтенант Ендрю Роулінсон зазначив, що машини не будуть ефективні, якщо їх просто кинути в окопну війну за українським зразком. Але британська армія має інший підхід.

"Ми не будемо битися як українці", — сказав офіцер.

Британія нарешті отримала машини Ajax, а військове командування пояснило, що БМП створювався для інтегрованих операцій НАТО, а не для партизанської війни дронів.

За його словами, безпілотники не можуть повністю замінити розвідувальні машини, особливо в складних погодних умовах, а час роботи дронів не більше 1 години.

Раніше ми докладно писали про можливості нової британської бронемашини Ajax. Одним із ключових елементів сімейства стала ремонтно-евакуаційна машина Atlas, призначена для відновлення пошкодженої техніки в бойових умовах.