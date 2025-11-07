Великобритания официально приняла на вооружение боевую машину Ajax: почему не учли войну в Украине

Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax, созданных в рамках программы, задержавшейся более чем на восемь лет. Помимо проблем с поставками, технику критиковали на фоне войны в Украине, где господствуют дроны-камикадзе.

Британия наконец-то получила машины Ajax. Первые 50 БМП, стоимостью почти 10 миллионов фунтов каждая уже готовы к развертыванию на восточном фланге НАТО, пишет The Guardian. Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард признал, что история Ajax стала "болезненным уроком" для оборонной промышленности страны.

"Мы можем извлечь много уроков. На заключение контракта на поставку Ajax ушло много-много лет… и нам нужно сократить этот срок до нескольких месяцев", — сказал чиновник.

Британия наконец-то получила машины Ajax - репортаж о новых БМП

Британская армия начала получать новые БТР Ajax — какие проблемы

Программа Ajax стартовала еще в 2010 году, а первые поставки планировались на 2017-й. Однако проект столкнулся с серьезными техническими проблемами — чрезмерные вибрации и шум вызывали у экипажей бронемашин потерю слуха и сотрясения, из-за чего испытания неоднократно приостанавливались. После модернизации уровень шума удалось снизить, однако даже сейчас военным приходится использовать двойные беруши и амортизирующие накладки.

Відео дня

Важно

Экипажи британского БТР ARES попали в госпиталь: почему военные получили травмы (видео)

Несмотря на это, боевая машина Ajax поступила на вооружение британской армии и готова к эксплуатации, утверждает командование. Эта техника призвана заменить устаревшую серию CVR, обеспечивая улучшенную защиту, большую огневую мощь и улучшенную ситуационную осведомленность на поле боя.

Кроме того, машины оснащены передовыми системами ситуационной осведомленности, включая современные датчики, системы связи и управления боем, что повышает эффективность их взаимодействия с другими подразделениями на поле боя. Благодаря этому основная версия Ajax может выполнять разведывательные миссии в "серой зоне" или даже за линией фронта на расстоянии до 8 км.

Однако критики указывают, что Ajax — слишком дорог, а его введение в эксплуатацию запоздало, особенно на фоне того, как война в Украине показала эффективность дешевых FPV-дронов, способных поражать дорогостоящую бронетехнику.

Впрочем, в ответ британские военные настаивают, что такие аргументы некорректны. Так лейтенант Эндрю Роулинсон отметил, что машины не будут эффективны если их просто бросить в окопную войну по украинскому образцу. Но у британской армии другой подход.

"Мы не будем сражаться как украинцы", — сказал офицер.

Британия наконец-то получила машины Ajax, а военное командование объяснило, что БМП создавался для интегрированных операций НАТО, а не для партизанской войны дронов.

По его словам, беспилотники не могут полностью заменить разведывательные машины, особенно в сложных погодных условиях, а время работы беспилотников не более 1 часа.

Ранее мы подробно писали о возможностях новой британской бронемашины Ajax. Одним из ключевых элементов семейства стала ремонтно-эвакуационная машина Atlas, предназначенная для восстановления поврежденной техники в боевых условиях.