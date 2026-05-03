Воюет в Украине: журналисты протестировали танк BAE Systems CV90

Завод в Орнскольдсвике, Швеция, принадлежит британскому оборонному гиганту BAE Systems. И является центром производства боевых машин, включая CV90, прошедшую испытания в ходе войны Украины против российских оккупантов.

На крайнем севере Европы готовятся к войне, отмечают журналисты This Is Money, которые побывали на заводе Hagglunds. Здесь висит украинский флаг с благодарностью, поступают заказы на миллиарды, а работники говорят, что рады тому, что их продукция защищает украинцев.

Танк BAE Systems CV90 хорошо показал себя на поле боя

"Если ты можешь сделать что-то полезное для мирных жителей, это гораздо больше, чем просто быть механиком", — говорит 32-летняя Джулия, которая работает на заводе.

Также тут висит флаг, подаренный солдатами ВСУ, на котором написано: "Нашим шведским друзьям, благодарная Украина".

Эта благодарность распространяется и на высшее руководство, и лично Томми Густафссону-Раску, управляющему директору завода, ее выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Он подошел ко мне, обнял и сказал: "Ваши CV90 спасают жизни наших солдат", — вспоминает Густафссон-Раск.

Швеция передала Украине 50 CV90 и заказала еще одну партию для отправки. На заводе очень серьезно подходят к испытаниям. Тут даже проложили бетонные дорожки с подогревом для суровых зим и построили бассейн, чтобы испытывать танки в боевых условиях.

"Двигаясь по основной тестовой трассе, мы преодолеваем каменистый поворот, а затем мчимся по обсаженной деревьями дороге к финишу. Здесь, под весенним солнцем, пытаясь удержаться за руль, невозможно не восхититься потрясающей мощью машины "убийцы танков", которую благодарные украинцы называют настоящим спасителем жизней", - отмечает журналист Джон Пол Форд Рохас.

На заводе рабочие гордятся своей ролью в защите от агрессии Путина. В прошлом они также принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

"Насколько мне известно, ни один солдат не погиб в CV90. Машина выдержала… даже прямые попадания основных боевых танков. Она не была для этого предназначена, но справилась. Она выдержала попадания всего, чем Россия атакует Украину", — говорит руководитель завода.

Журналист, будучи сам британцем, отмечает, что BAE Systems CV90 выгодно отличается от боевых машин Ajax, которых в Великобритании закупили на 6 миллиардов фунтов стерлингов, хотя проблемы с вибрацией вызвали у солдат тошноту. Компания BAE проиграла этот контракт, но остается открытой для новых предложений. Тем более, что CV90 успешно прошел "тестирование" на полях битв в Украине. Стоит отметить, что Швеция, Литва и Финляндия – все соседи России, - решили, что именно эти боевые машины им пригодятся.

На новых полях сражений в Европе шведские танки компании BAE Systems могут сыграть жизненно важную роль.

"Кто-то сказал мне, что международные бронированные машины больше не актуальны в современной войне дронов. Я считаю, что они не правы. Если вы находитесь в тупиковой ситуации, для победы в войне вам нужны БМП и основные боевые танки, потому что вам необходимо контролировать ситуацию и захватывать территории", - говорит Густафссон-Раск.

