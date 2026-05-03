"У найближчі три роки": Коломойський передбачив, коли закінчиться війна в Україні (відео)

Війна в Україні триватиме, як мінімум, до 2029 року. Так вважає бізнесмен, який перебуває в СІЗО.

Війна з Росією не завершиться в найближчі три роки. Таку заяву під час суду зробив бізнесмен Ігор Коломойський, повідомляє ТСН.

"Війна в найближчі три роки точно не закінчиться", — відповів Коломойський на запитання про його прогноз щодо термінів досягнення миру.

При цьому, дата судового засідання, коли обвинувачений бізнесмен зробив таку заяву, не уточнюється.

Варто зазначити, у грудні 2025 року Ігор Коломойський заявляв, що Росії потрібен не тільки Донбас.

За його словами, Москва прагне контролювати всю територію України і її апетити не обмежуються окремими регіонами країни.

Справа Коломойського

Зазначимо, Ігор Коломойський — український підприємець, причетний до діяльності АК "Приватбанк", ПАТ "Укрнафта" та інших. Арешт підозрюваного відбувся 1 вересня 2023 року. Його підозрювали за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 191 (привласнення чужого майна), ст. 200 (незаконні дії з документами), ст. 209 (легалізація незаконного майна).

1 травня Служба безпеки та Офіс генпрокурора повідомили про нову підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України. Йдеться про ймовірне заволодіння коштами в особливо великих розмірах, яке, за версією слідства, завдало фінансовій установі значної шкоди.

При цьому адвокати Ігоря Коломойського виступають зі спростуваннями звинувачень, висунутих слідством у справах бізнесмена. Захисники вказували на процесуальні порушення, зокрема на поспіх суду під час розгляду справ.

Під час засідань суду Коломойський озвучує інсайдерську інформацію, наприклад про те, що в Ізраїлі стався замах на фігуранта розслідування корупційних схем Тимура Міндіча. За словами бізнесмена, чоловік, який готував замах, нібито отримав зброю в українському посольстві.