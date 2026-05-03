"В ближайшие три года": Коломойский предсказал, когда закончится война в Украине (видео)

Война в Украине будет продолжаться, как минимум, до 2029 года. Так считает бизнесмен, находящийся в СИЗО.

Война с Россией не завершится в ближайшие три года. Такое заявление во время суда сделал бизнесмен Игорь Коломойский, сообщает ТСН.

"Война в ближайшие три года точно не закончится", — ответил Коломойский на вопрос о его прогнозе относительно сроков достижения мира.

При этом, дата судебного заседания, когда обвиняемый бизнесмен сделал подобное заявление, не уточняется.

Стоит отметить, в декабре 2025 года Игорь Коломойский заявлял, что России нужен не только Донбасс.

По его словам, Москва стремится контролировать всю территорию Украины и ее аппетиты не ограничиваются отдельными регионами страны.

Дело Коломойского

Отметим, Игорь Коломойский — украинский предприниматель, причастный к деятельности АК "Приватбанк", ПАО "Укрнафта" и других. Арест подозреваемого состоялся 1 сентября 2023 года. Он подозревался по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение чужого имущества), ст. 200 (незаконные действия с документами), ст. 209 (легализация незаконного имущества).

1 мая Служба безопасности и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины. Речь идет о вероятном завладении средствами в особо крупных размерах, которое, по версии следствия, нанесло финансовому учреждению значительный ущерб.

При этом адвокаты Игоря Коломойского выступают с опровержениями обвинений, выдвинутых следствием по делам бизнесмена. Защитники указывали на процессуальные нарушения, в том числе на спешку суда при рассмотрении дел.

Во время заседаний суда Коломойский озвучивает инсайдерскую информацию, например о том, что в Израиле произошло покушение на фигуранта расследования коррупционных схем Тимура Миндича. По словам бизнесмена, мужчина, который готовил покушение, якобы получил оружие в украинском посольстве.