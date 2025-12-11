Покушение на Миндича: мужчина получил оружие в украинском посольстве, — Коломойский

Игорь Коломойский, который сообщил о покушении на беглого бизнесмена Тимура Миндича, которое якобы произошло в Израиле, рассказал новые детали этого инцидента.

Коломойский дал новые детали в суде, где продолжается рассмотрение его дела. Коломойского цитирует "УНИАН".

По словам бизнесмена, мужчина, который якобы совершил покушение, получил оружие для этого в украинском посольстве.

Коломойский утверждает, что выстрел осуществлялся из пистолета Макарова. Якобы украинцы обратились в посольство Украины относительно своих документов, но взамен были завербованы и получили задание о покушении на Миндича.

"Один из "фрилансеров" 3 недели ходил, общался с горничной. Называл себя израильскими журналистом и спрашивал, живет ли здесь Миндич. Горничная его прогнала — это было где-то 14-15 ноября. Потом она его узнала", — заявил Коломойский.

По словам Коломойского, делом о покушении занимается служба внутренней безопасности Израиля. Из-за этого якобы не будет официальных комментариев.

Посольство Украины в Израиле пока не комментировало заявление Коломойского о том, что оружие было получено у них.

Покушение на Тимура Миндича

10 декабря Коломойский в суде заявил, что покушение на Тимура Миндича якобы произошло 28 ноября в Израиле.

В израильской полиции заявили, что не владеют информацией о возможном покушении на Тимура Миндича, который находится под санкциями Украины. Зато журналист Сергей Ауслендер отметил, что в Израиле действительно есть случаи преступности, но информации о покушении на убийство Миндича пока нет.

Зато нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подтвердил факт покушения со ссылкой на собственные источники. По его данным, двое мужчин, которые напали на горничную были задержаны после того как нанесли ей несколько ножевых ранений. А полиция Израиля ведет расследование этого дела. Также, по словам Гончаренко, дома Миндича и Коломойского стоят "буквально один напротив другого".

При этом посол Украины в Израиле сообщил, что никаких обращений не было.