Замах на Міндіча: чоловік отримав зброю в українському посольстві, — Коломойський

Ігор Коломойський, який повідомив про замах на бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, який нібито стався в Ізраїлі, розповів нові деталі цього інциденту.

Коломойський дав нові деталі у суді, де триває розгляд його справи. Коломойського цитує "УНІАН".

За словами бізнесмена, чоловік, який нібито здійснив замах, отримав зброю для цього в українському посольстві.

Коломойський стверджує, що постріл здійснювався з пістолета Макарова. Нібито українці звернулися до посольства України щодо своїх документів, але натомість були завербовані та отримали завдання щодо замаху на Міндіча.

"Один з "фрілансерів" 3 тижні ходив, спілкувався з покоївкою. Називав себе ізраїльськими журналістом і питав, чи тут живе Міндіч. Покоївка його прогнала — це було десь 14-15 листопада. Потім воно його впізнала", — заявив Коломойський.

Відео дня

За словами Коломойського, справою про замах займається служба внутрішньої безпеки Ізраїля. Через це нібито не буде офіційних коментарів.

Посольство України в Ізраїлі наразі не коментувало заяву Коломойського про те, що зброя була отримана в них.

Замах на Тимура Міндіча

10 грудня Коломойський у суді заявив, що замах на Тимура Міндіча нібито стався 28 листопада в Ізраїлі.

У ізраїльській поліції заявили, що не володіють інформацією про можливий замах на Тимура Міндіча, який перебуває під санкціями України. Натомість журналіст Сергій Ауслендер зазначив, що в Ізраїлі дійсно є випадки злочинності, але інформації щодо замаху на вбивство Міндіча наразі немає.

Натомість нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко підтвердив факт замаху з посиланням на власні джерела. За його даними, двоє чоловіків, які напали на покоївку були затримані після того як нанесли їй декілька ножових поранень. А поліція Ізраїлю веде розслідування цієї справи. Також, за словами Гончаренка, будинки Міндіча й Коломойського стоять "буквально один напроти іншого".

При цьому посол України в Ізраїлі повідомив, що жодних звернень не було.