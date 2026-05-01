Из-за "схем" в "ПриватБанке" на 100 млн грн: Коломойскому объявили новое подозрение — СМИ

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили о новом подозрении бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины. Речь идет о вероятном завладении средствами в особо крупных размерах, которое, по версии следствия, нанесло банку значительный ущерб.

Об этом говорится в публикациях СБУ и Офиса генпрокурора в Telegram, а издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах уточняет, что речь идет об Игоре Коломойском.

По данным следствия, в 2014 году могла быть организована многоуровневая финансовая схема, которая позволяла выводить кредитные средства банка через ряд связанных компаний. Формально эти операции выглядели как обычная хозяйственная деятельность, однако фактически кредиты предоставлялись без надлежащего обеспечения и без реальной экономической цели.

В дальнейшем средства проходили через сеть юридических и физических лиц, чтобы создать видимость оборота. Часть активов, по версии следствия, могла в конце концов оказаться на счетах организаторов схемы под видом выполнения финансовых обязательств. В частности, в декабре 2014 года на один из личных счетов были перечислены значительные суммы от предприятия, которое находилось под контролем подозреваемого.

Следователи оценивают убытки банка более чем в 100 миллионов гривен, однако окончательная сумма еще уточняется. По предварительным данным, источником этих средств были кредитные ресурсы банка, которые использовались в рамках сложной схемы так называемого "перекредитования".

"Речь идет о мошенничестве и завладении 100 млн грн. За это грозит от 5 до 12 лет с конфискацией", — уточняет "Бабель".

Также правоохранители проверяют возможную причастность к схеме бывших должностных лиц банка и руководителей подконтрольных предприятий, которые могли обеспечивать движение средств и документальное оформление операций.

Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, а оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины. Отдельно проверяются другие эпизоды возможного завладения средствами банка и его бывшими совладельцами на общую сумму более 1,9 млрд долларов.

Также "Бабель" напомнил, что Коломойский уже является фигурантом нескольких судебных дел. Одно из них касается вывода 9,2 млрд грн из ПриватБанка в офшорные компании. В другом деле следствие рассматривает его возможную причастность к заказу убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году.

Напомним, что в ноябре 2025 года ПриватБанк начал принудительное исполнение решения Высокого суда Англии. Оно предусматривает взыскание более 3 млрд долларов с Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Бывшие владельцы банка не выполнили это решение добровольно в определенный судом срок.

Стоит также добавить, что в прошлом году в Украине ввели санкции против Игоря Коломойского и ряда других бизнесменов и политиков. Ему запретили пользоваться активами, проводить финансовые операции и выводить средства за границу, в частности из-за подозрений в схемах с ПриватБанком и возможных связях с российскими структурами.