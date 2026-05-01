Через "схеми" в "ПриватБанку" на 100 млн грн: Коломойському оголосили нову підозру — ЗМІ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора повідомили про нову підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України. Йдеться про ймовірне заволодіння коштами в особливо великих розмірах, яке, за версією слідства, завдало банку значних збитків.

Про це йдеться у публікаціях СБУ та Офісу генпрокурора в Telegram, а видання "Бабель" із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах уточнює, що мова йде про Ігоря Коломойського.

За даними слідства, у 2014 році могла бути організована багаторівнева фінансова схема, яка дозволяла виводити кредитні кошти банку через низку пов’язаних компаній. Формально ці операції виглядали як звичайна господарська діяльність, однак фактично кредити надавалися без належного забезпечення та без реальної економічної мети.

Надалі кошти проходили через мережу юридичних і фізичних осіб, щоб створити видимість обігу. Частина активів, за версією слідства, могла зрештою опинитися на рахунках організаторів схеми під виглядом виконання фінансових зобов’язань. Зокрема, у грудні 2014 року на один із особистих рахунків було перераховано значні суми від підприємства, яке перебувало під контролем підозрюваного.

Слідчі оцінюють збитки банку більш ніж у 100 мільйонів гривень, однак остаточна сума ще уточнюється. За попередніми даними, джерелом цих коштів були кредитні ресурси банку, які використовувалися в рамках складної схеми так званого "перекредитування".

"Йдеться про шахрайство і заволодіння 100 млн грн. За це загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією", — уточнює "Бабель".

Також правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми колишніх посадових осіб банку та керівників підконтрольних підприємств, які могли забезпечувати рух коштів і документальне оформлення операцій.

Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, а оперативний супровід здійснює Служба безпеки України. Окремо перевіряються інші епізоди можливого заволодіння коштами банку та його колишніми співвласниками на загальну суму понад 1,9 млрд доларів.

Також "Бабель" нагадав, що Коломойський уже є фігурантом кількох судових справ. Одна з них стосується виведення 9,2 млрд грн із ПриватБанку в офшорні компанії. В іншій справі слідство розглядає його можливу причетність до замовлення вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року ПриватБанк розпочав примусове виконання рішення Високого суду Англії. Воно передбачає стягнення понад 3 млрд доларів з Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Колишні власники банку не виконали це рішення добровільно у визначений судом строк.

Варто також додати, що торік в Україні запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та низки інших бізнесменів і політиків. Йому заборонили користуватися активами, проводити фінансові операції та виводити кошти за кордон, зокрема через підозри у схемах із ПриватБанком і можливих зв’язках із російськими структурами.