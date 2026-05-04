Естонія підтримала удари України по РФ, але закликала не "розкидати" уламки над ЄС, — ЗМІ

Естонія звернулася до України із закликом не допускати потрапляння уламків безпілотників на свою територію. Зокрема, за словами прем’єр-міністра країни, інциденти із порушенням повітряного простору країн ЄС почастішали.

Як заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, основне прохання її країни полягає в тому, щоб наслідки війни, зокрема уламки дронів, не опинялися в естонському повітряному просторі, передає видання Bloomberg.

За словами глави уряду, Естонія розуміє та підтримує удари України по російських портових об’єктах у Балтійському регіоні.

"Для нас цілком зрозуміло, що Україна захищається та знищує російську машину викачування грошей, включаючи різні портові споруди для самооборони", – сказав він.

Ба більше, відповідальність за подібні інциденти, на його думку, лежить саме на Росії, яка розв’язала війну та продовжує атакувати українські цивільні об’єкти, які не мають військового значення.

Та все ж через розширення українських ударів углиб території РФ країни Європейського Союзу дедалі частіше фіксують порушення свого повітряного простору безпілотниками. Зокрема, удари спрямовуються по портах і енергетичній інфраструктурі поблизу кордонів балтійських держав і Фінляндії.

Зокрема, у березні один із дронів врізався в димар електростанції в Естонії. А згодом безпілотники, хоч і без провокування руйнувань, знову порушили повітряний простір Естонії та Фінляндії.

Своєю чергою прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським наголосив, що такі інциденти є неприйнятними, попри загальну підтримку України.

Натомість Міхал додав, що країни ЄС і НАТО, які межують із Росією та Україною, стикаються з технічними викликами, однак Естонія вже працює над посиленням протиповітряної оборони, зокрема закуповує нові радарні системи.

"Наше просте прохання або послання полягає в тому, що уламки війни не повинні потрапляти в наш повітряний простір", — зауважив прем’єр-міністр Естонії.

Нагадаємо, що в ніч на 1 квітня в повітряному просторі Естонії зафіксували безпілотники, які відхилилися від курсу під час польоту з України в напрямку Росії. Ба більше, на території країни виявили уламки щонайменше одного дрона.

Крім того, Фокус писав, що 25 березня мінімум два дрони невідомого походження, які зайшли з повітряного простору Російської Федерації, проникли на територію країн Балтії. Зокрема, один з безпілотників влучив по димарю електростанції в Естонії, інший — упав у прикордонному селі Латвії.