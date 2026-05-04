Эстония поддержала удары Украины по РФ, но призвала не "разбрасывать" обломки над ЕС, — СМИ

Эстония обратилась к Украине с призывом не допускать попадания обломков беспилотников на свою территорию. В частности, по словам премьер-министра страны, инциденты с нарушением воздушного пространства стран ЕС участились.

Как заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, основная просьба ее страны заключается в том, чтобы последствия войны, в частности обломки дронов, не оказывались в эстонском воздушном пространстве, передает издание Bloomberg.

По словам главы правительства, Эстония понимает и поддерживает удары Украины по российским портовым объектам в Балтийском регионе.

"Для нас вполне понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину выкачивания денег, включая различные портовые сооружения для самообороны", — сказал он.

Более того, ответственность за подобные инциденты, по его мнению, лежит именно на России, которая развязала войну и продолжает атаковать украинские гражданские объекты, которые не имеют военного значения.

И все же из-за расширения украинских ударов вглубь территории РФ страны Европейского Союза все чаще фиксируют нарушения своего воздушного пространства беспилотниками. В частности, удары направляются по портам и энергетической инфраструктуре вблизи границ балтийских государств и Финляндии.

В частности, в марте один из дронов врезался в дымоход электростанции в Эстонии. А потом беспилотники, хоть и без провоцирования разрушений, снова нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что такие инциденты неприемлемы, несмотря на общую поддержку Украины.

Зато Михал добавил, что страны ЕС и НАТО, которые граничат с Россией и Украиной, сталкиваются с техническими вызовами, однако Эстония уже работает над усилением противовоздушной обороны, в частности закупает новые радарные системы.

"Наша простая просьба или послание заключается в том, что обломки войны не должны попадать в наше воздушное пространство", — отметил премьер-министр Эстонии.

Напомним, что в ночь на 1 апреля в воздушном пространстве Эстонии зафиксировали беспилотники, которые отклонились от курса во время полета из Украины в направлении России. Более того, на территории страны обнаружили обломки по меньшей мере одного дрона.

Кроме того, Фокус писал, что 25 марта минимум два дрона неизвестного происхождения, которые зашли из воздушного пространства Российской Федерации, проникли на территорию стран Балтии. В частности, один из беспилотников попал по дымоходу электростанции в Эстонии, другой — упал в приграничном селе Латвии.