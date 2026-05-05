"Ми почали втрачати територію": пропагандисти РФ заговорили про поразку у війні

Після останніх успішних атак українських дронів по російських об'єктах деякі пропагандисти Кремля почали прямо заявляти, що РФ не має успіху у війні, яку розпочала проти України.

Відчутну перевагу українських БПЛА на фронті визнав російський пропагандист Захар Прилєпін, який відкрито повідомив, що Росія почала втрачати території, а командування про це мовчить.

"Тим часом ситуація змінилася. Протягом останніх місяців Україна здобула відчутну перевагу в "птахах", і ми почали втрачати територію. Ми, звісно, нікому про це не говоримо, але хтозна, про що ми ще не говоримо", — написав пропагандист.

За його словами, тенденції на фронті погіршуються для росіян.

"У підсумку: десь виграємо, а десь програємо. Поки що виграємо трохи більше, ніж програємо, але тенденції погіршуються. Ми їх покращуємо, а вони знову погіршуються", — каже він.

Прилєпін вважає, що без плану у Кремля немає шансів на виграш і при збереженні поточних тенденцій РФ незабаром почне програвати Україні. Адже план, що Україна втомиться і здасться, не спрацював.

"У підсумку, навіть якщо ми колись, неймовірними зусиллями, дивом, на межі неможливого, повернемо Краматорськ і Слов'янськ — звідки ми взагалі взяли, що Україна припинить війну? Ніхто нам ніякого миру не підпише. Ми не увійдемо до Слов'янська, не встановимо там прапор у центрі міста", — панікує пропагандист Кремля.

Вибухи в РФ: що відомо

Нагадаємо, що 5 травня у ніч на 5 травня в Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ повідомляли про атаку FP-5 "Фламінго" по заводу АТ "ВНДІР-Прогрес", який створює навігаційні модулі для ракет і БПЛА. Вранці атака повторилася, але цього разу прилетіли дрони.

За попередніми даними, після удару на території підприємства спалахнула пожежа АТ "ВНДІР-Прогрес". Місцеві пабліки повідомляють, що завод продовжує горіти.

У ніч на 5 травня щонайменше у 18 регіонах Росії було оголошено сирену про ракетну небезпеку. Вперше про таку загрозу оголосили за 2000 кілометрів від кордону з Україною в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Також було атаковано великий НПЗ у Ленінградській області РФ.