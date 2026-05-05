"Мы начали терять территорию": пропагандисты РФ заговорили о поражении в войне

После последних успешных атак украинских дронов по российским объектам некоторые пропагандисты Кремля начали прямо заявлять, что РФ не имеет успеха в войне, которую начала против Украины.

Ощутимое преимущество украинских БПЛА на фронте признал российский пропагандист Захар Прилепин, который открыто сообщил, что Россия начала терять территории, а командование об этом молчит.

"Между тем ситуация изменилась. В течение последних месяцев Украина получила ощутимое преимущество в "птицах", и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому об этом не говорим, но кто знает, о чем мы еще не говорим", — написал пропагандист.

По его словам, тенденции на фронте ухудшаются для россиян.

"В итоге: где-то выигрываем, а где-то проигрываем. Пока выигрываем чуть больше, чем проигрываем, но тенденции ухудшаются. Мы их улучшаем, а они снова ухудшаются", — говорит он.

Відео дня

Прилепин считает, что без плана у Кремля нет шансов на выигрыш и при сохранении текущих тенденций РФ вскоре начнет проигрывать Украине. Ведь план, что Украина устанет и сдастся, не сработал.

"В итоге, даже если мы когда-то, невероятными усилиями, чудом, на грани невозможного, вернем Краматорск и Славянск — откуда мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Никто нам никакого мира не подпишет. Мы не войдем в Славянск, не установим там флаг в центре города", — паникует пропагандист Кремля.

Взрывы в РФ: что известно

Напомним, что 5 мая в ночь на 5 мая в Чебоксарах, столице Чувашской Республики РФ сообщали об атаке FP-5 "Фламинго" по заводу АО "ВНИИР-Прогресс", который создает навигационные модули для ракет и БПЛА. Утром атака повторилась, но на этот раз прилетели дроны.

По предварительным данным, после удара на территории предприятия вспыхнул пожар АО "ВНИИР-Прогресс". Местные паблики сообщают, что завод продолжает гореть.

В ночь на 5 мая по меньшей мере в 18 регионах России была объявлена сирена о ракетной опасности. Впервые о такой угрозе объявили в 2000 километрах от границы с Украиной в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Также был атакован крупный НПЗ в Ленинградской области РФ.