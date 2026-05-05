У Криму ГУР знищило протичовновий літак-амфібію Бе-12 "Чайка": удари з води та повітря (відео)

Дрони спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України підірвали літак-амфібію Бе-12 "Чайка" в окупованому Криму. На відео з кадрами ураження фігурує літак, який стояв просто неба, відкритий для ударів з повітря, та три катери, які патрулювали узбережжя.

У квітня бійці ГУР завдали серії ударів по військових об'єктах ЗС РФ в Криму, ідеться у дописі командування. Серед іншого, влучили по шести важливих цілях. У прицілі дронів опинився літак Бе-12 "Чайка", який використовується для протичовнової боротьби. Крім того, вдарили по трьох катерах проєкту 05060, по судну забезпечення та ангару з технікою. В усіх випадках ударні дрони ГУР підлітали з моря: спершу долали пляжі, вставлені бетонними пірамідами, потім летіли до об'єктів ураження.

ГУР в Криму — деталі атак

Фокус писав про попередню операцію ГУР в Криму, під час якої вдалось вперше підірвати літак-амфібію Бе-12 "Чайка". Удар відбувся 12 березня 2025 року, і це було перше ураження в історії. Новий удар, який відбувся у квітні 2026 року, — це другий такий літак на рахунку Сил оборони.

