В Крыму ГУР уничтожило противолодочный самолет-амфибию Бе-12 "Чайка": удары с воды и воздуха (видео)

Дроны спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Министерства обороны Украины взорвали самолет-амфибию Бе-12 "Чайка" в оккупированном Крыму. На видео с кадрами поражения фигурирует самолет, стоящий под открытым небом, доступный для ударов с воздуха, и три катера, которые патрулировали побережье.

В апреле бойцы ГУР нанесли серию ударов по военным объектам ВС РФ в Крыму, говорится в заметке командования. Среди прочего, попали по шести важным целям. В прицеле дронов оказался самолет Бе-12 "Чайка", который используется для противолодочной борьбы. Кроме того, ударили по трем катерам проекта 05060, по судну обеспечения и ангару с техникой. Во всех случаях ударные дроны ГУР подлетали с моря: сначала преодолевали пляжи, вставленные бетонными пирамидами, затем летели к объектам поражения.

ГУР в Крыму — детали атак

Фокус писал о предыдущей операции ГУР в Крыму, во время которой удалось впервые взорвать самолет-амфибию Бе-12 "Чайка". Удар состоялся 12 марта 2025 года, и это было первое поражение в истории. Новый удар, который состоялся в апреле 2026 года, — это второй такой самолет на счету Сил обороны.

