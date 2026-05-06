Напередодні параду в Москві: Росія вперше за 1,5 роки проведе ядерні випробування

Росіяни оголосили про проведення випробувань на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі. Вони відбудуться з 6 по 10 травня. По цьому полігону під час випробувань часто завдають ударів ракетами, що здатні нести ядерний заряд.

На період випробувань людям заборонили перебувати там, також заборонено перебування та пересування будь-яких видів техніки. Про це повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.

Полігон "Кура" — це російський військовий полігон, розташований на півночі Камчатського краю на Далекому Сході Росії. Зона падіння міжконтинентальних балістичних ракет, які запускають з тестовою метою з інших полігонів чи космодромів Росії.

Полігон почав будуватись з 1955 року, і почав діяти в 1957 році. Перший приліт ракети стався 21 серпня 1957 року, за ним було ще 136 прильотів протягом 1964 року.

В останні роки Росія почала знову активно використовувати полігон для випробувань ракет, що можуть нести ядерний заряд, зазначає "Мілітарний".

Випробування на "Курі" в Росії

27 вересня 2005 року ціль на камчатському полігоні вперше уразила твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета "Булава", призначена для озброєння стратегічних підводних ракетоносців. У травні 2024 року її було взято на озброєння. Наразі РФ має сім атомних підводних човнів, кожен із яких несе 16 ракет «Булава».

На цьому ж полігоні випробували ракету "Сармат". Перший запуск відбувся 20 квітня 2022 року: ракету доставили навчальні бойові блоки з космодрому Плесецьк на Камчатку.

19 лютого 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну, Росія провела навчання сил стратегічного стримування.

Також на полігоні проводять навчання ударів крилатих ракет, запущених зі стратегічних ракетоносців Ту-95МС — авіаційної складової російської ядерної тріади.

26 жовтня 2022 року росіяни відпрацьовували на цьому полігоні масований ядерний удар у відповідь на атаку противника.

Останні навчання сил стратегічного стримування відбулися 29 жовтня 2024 року. Тоді по полігону "Кура" була випущена ракета "Ярс". На випробуванні був присутній зокрема і російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, 25 жовтня 2023 року ЗС РФ також запускали ракету "Ярс" з космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура". Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, росіяни планували запуск трьох ракет, але полетіла лише одна.

Міністр оборони Росії Сергій Шайгу заявляв, що метою навчань було відпрацювання масованого ядерного удару, завданого у відповідь на атаку противника.

РС-24 "Ярс" — це стратегічний комплекс для запуску міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною боєголовкою. Один із пробних пусків РФ провела в березні 2024 року на космодромі "Плесецьк".