Накануне парада в Москве: Россия впервые за 1,5 года проведет ядерные испытания

Россияне объявили о проведении испытаний на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе. Они состоятся с 6 по 10 мая. По этому полигону во время испытаний часто наносят удары ракетами, способными нести ядерный заряд.

На период испытаний людям запретили находиться там, также запрещено пребывание и передвижение любых видов техники. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

Полигон "Кура" — это российский военный полигон, расположенный на севере Камчатского края на Дальнем Востоке России. Зона падения межконтинентальных баллистических ракет, которые запускают с тестовой целью с других полигонов или космодромов России.

Полигон начал строиться с 1955 года, и начал действовать в 1957 году. Первый прилет ракеты произошел 21 августа 1957 года, за ним было еще 136 прилетов в течение 1964 года.

Відео дня

В последние годы Россия начала снова активно использовать полигон для испытаний ракет, которые могут нести ядерный заряд, отмечает "Милитарный".

Испытания на "Куре" в России

27 сентября 2005 года цель на камчатском полигоне впервые поразила твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Булава", предназначенная для вооружения стратегических подводных ракетоносцев. В мае 2024 года она была принята на вооружение. Сейчас РФ имеет семь атомных подводных лодок, каждая из которых несет 16 ракет "Булава".

На этом же полигоне испытали ракету "Сармат". Первый запуск состоялся 20 апреля 2022 года: ракету доставили учебные боевые блоки с космодрома Плесецк на Камчатку.

19 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину, Россия провела учения сил стратегического сдерживания.

Также на полигоне проводят учения ударов крылатых ракет, запущенных со стратегических ракетоносцев Ту-95МС — авиационной составляющей российской ядерной триады.

26 октября 2022 года россияне отрабатывали на этом полигоне массированный ядерный удар в ответ на атаку противника.

Последние учения сил стратегического сдерживания состоялись 29 октября 2024 года. Тогда по полигону "Кура" была выпущена ракета "Ярс". На испытании присутствовал в том числе и российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, 25 октября 2023 года ВС РФ также запускали ракету "Ярс" с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, россияне планировали запуск трех ракет, но полетела только одна.

Министр обороны России Сергей Шайгу заявлял, что целью учений была отработка массированного ядерного удара, нанесенного в ответ на атаку противника.

РС-24 "Ярс" — это стратегический комплекс для запуска межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Один из пробных пусков РФ провела в марте 2024 года на космодроме "Плесецк".