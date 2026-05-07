Україна хитрощами виманила координати тисяч російських об'єктів через Starlink, — The Times

Українські кіберпідрозділи провели операцію, в ході якої отримали координати тисяч російських позицій, використовуючи вразливості в системі реєстрації супутникового інтернету Starlink.

Під виглядом технічної підтримки бійці ЗСУ збирали дані користувачів, пише The Times з посиланням на власні джерела, учасників операції та військових.

За даними видання, йдеться про дії так званої 256-ї кіберштурмової групи, яка працювала спільно з підрозділами на лінії фронту.

Після того як на запит Києва компанія SpaceX запровадила обов'язкову реєстрацію терміналів Starlink на українській території, неавторизовані пристрої були заблоковані.

Це торкнулося росіян, які використовували десятки тисяч нелегально ввезених терміналів для керування дронами та координації військ.

Українські хакери скористалися ситуацією, створивши Telegram-канал, який пропонував "допомогу" в реєстрації пристроїв за криптовалюту. Під виглядом технічної підтримки вони збирали дані користувачів.

"Спочатку ми запитували серійні номери, а потім поступово доходили до координат GPS", — розповів учасник операції.

Таким чином вдалося отримати дані про понад 2600 терміналів.

Зібрані координати передавалися українським військовим підрозділам і Міністерству оборони. Це дозволило виявляти командні пункти, позиції операторів дронів, укриття та логістичні вузли.

Один з офіцерів розвідки 128-ї бригади зазначив, що такі дані дозволяли швидко ідентифікувати позиції противника і завдавати ударів.

За словами українських військових, операція мала відчутний тактичний результат. У зоні відповідальності однієї з бригад інтенсивність російських ударів знизилася приблизно на 45%.

Оскільки системи Starlink активно використовуються обома сторонами конфлікту для управління безпілотниками, зв'язку між підрозділами, навігації та координації операцій, після блокування терміналів ЗС РФ почали застосовувати альтернативні рішення, включаючи створення наземних Wi-Fi-мостів між позиціями, що також зробило їх більш помітними.

За даними The Times, українські кіберпідрозділи також зламували поштові акаунти російських чиновників і бізнесменів, виявляли ланцюжки співпраці із західними компаніями, допомагали знаходити об’єкти оборонної промисловості.

Частина таких цілей згодом піддавалася ударам, у тому числі із застосуванням далекобійної зброї.

