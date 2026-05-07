Украина хитростью выманила координаты тысяч российских объектов через Starlink, — The Times

Украинские киберподразделения провели операцию, в ходе которой получили координаты тысяч российских позиций, используя уязвимости в системе регистрации спутникового интернета Starlink.

Под видом технической поддержки бойцы ВСУ собирали данные пользователей, пишет The Times со ссылкой на собственные источники, участников операции и военных.

По данным издания, речь идет о действиях так называемой 256-й киберштурмовой группы, которая работала совместно с подразделениями на линии фронта.

После того как по запросу Киева компания SpaceX ввела обязательную регистрацию терминалов Starlink на украинской территории, неавторизованные устройства были заблокированы.

Это коснулось россиян, которые использовали десятки тысяч нелегально ввезенных терминалов для управления дронами и координации войск.

Украинские хакеры воспользовались ситуацией, создав Telegram-канал, который предлагал "помощь" в регистрации устройств за криптовалюту. Под видом технической поддержки они собирали данные пользователей.

"Сначала мы запрашивали серийные номера, а потом постепенно доходили до координат GPS", — рассказал участник операции.

Таким образом удалось получить данные о более 2600 терминалов.

Собранные координаты передавались украинским военным подразделениям и Министерству обороны. Это позволило выявлять командные пункты, позиции операторов дронов, укрытия и логистические узлы.

Один из офицеров разведки 128-й бригады отметил, что такие данные позволяли быстро идентифицировать позиции противника и наносить удары.

По словам украинских военных, операция имела ощутимый тактический результат. В зоне ответственности одной из бригад интенсивность российских ударов снизилась примерно на 45%.

Поскольку системы Starlink активно используются обеими сторонами конфликта для управления беспилотниками, связи между подразделениями, навигации и координации операций, после блокировки терминалов ВС РФ начали применять альтернативные решения, включая создание наземных Wi-Fi-мостов между позициями, что также сделало их более заметными.

По данным The Times, украинские киберподразделения также взламывали почтовые аккаунты российских чиновников и бизнесменов, выявляли цепочки сотрудничества с западными компаниями, помогали находить объекты оборонной промышленности.

Часть таких целей впоследствии подвергалась ударам, в том числе с применением дальнобойного оружия.

