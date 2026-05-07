Три типи мобілізації: Залужний запропонував свою реформу армії України

Посол України у Великій Британії та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний запропонував свою концепцію "розумної мобілізації". Його ідея базується на технологіях та науковому підході.

Відтак він виділив три типи мобілізації, які допоможуть Україні вистояти у тривалій війні. Також він попередив, що в сьогоднішніх реаліях розмови про демобілізацію є небезпечним популізмом. Про це він заявив у своїй промові на військовому форумі Defence24 Days 2026 у Варшаві, текст якого опублікувала "Українська правда".

Що не так із мобілізацією в Україні?

Колишній головнокомандувач прокоментував конфлікт між владою та населенням через мобілізацію та загрозу, що з цього випливає.

"Саме питання мобілізації та методів її проведення дедалі більше стають центром конфлікту населення країни з органами державної влади України. Ми будемо говорити про майбутнє. Мабуть, про найважче з нашого майбутнього у тривалій війні, завершення якої для нас стає дедалі менш очевидним. Незважаючи на сумнівні варіанти сьогоднішніх способів завершення війни з одного боку, очевидно, що для України відкривається і цілий спектр можливостей як не перемоги, то мінімізації втрат і формування довгострокової оборонної стратегії з іншого", — заявив Залужний.

Він вважає, що Україна "віддала ініціативу на полі бою Росії" і стала "реагувати не тільки на виклики, а й на системну роботу противника майже на всіх ділянках фронту, реагувати за такою ж методикою і, звичайно, ціною іноді дуже великих втрат".

"Без масштабної реформи армії, військової підготовки та оборонної промисловості Україна ризикує залишитися заручником застарілої системи, яка не відповідає реаліям війни майбутнього", — вважає він.

валерій Залужний на форумі у Варшаві Фото: скріншот

Три типи мобілізації: як це бачить Залужний в Україні

Залужний розповів, що його пропозиція, враховуватиме розвиток технологій, тривалий характер війни та демографічну ситуацію в країні.

"Не говорячи поки про деталі такої мобілізації, бо це буде передбачати саме наукового підходу у визначенні її основних показників, у сучасних умовах така мобілізація за умови технологізації війни, буде можлива за наступними типами", — сказав посол.

Першим типом, на його думку, може стати модель, де більшість населення мінімально відчуватиме наслідки війни у повсякденному житті. Адже частину функцій можуть виконувати приватні військові компанії, а добровольців будуть заохочувати фінансово. За його словами, першим етапом може бути "передавання приватному сектору функцій підготовки, в тому числі, офіцерського складу".

Другим тим він пропонує модель, де є загальнонаціональна мобілізація з чітко визначеними обсягами та термінами служби для всіх категорій громадян.

"Особливістю такої мобілізації будуть високі вимоги до персоналу у плані їх інтелектуалізації та максимально відкритого самого процесу. Такий процес буде супроводжуватися абсолютно чіткими визначеними термінами як підготовки, так і самого проходження служби, й буде уявляти собою безперервний процес підготовки і ротацій", — запропонував Залужний.

Ексголовком порівняв цю модель із системою, яка діє в Ізраїлі. Але реалізувати цю концепцію без великих реформ неможливо.

На його думку, на перехідному етапі можливий ще один формат мобілізації.

"Тоді, імовірно, існує третій тип мобілізації, як тимчасовий, — це часткова передача окремих функцій приватним компаніям та продовження удосконалення існуючої системи через відкритий діалог з суспільством, а особливо молоддю, про нову систему проходження служби, чіткі терміни підготовки і чіткі терміни служби та перспективи у подальшому", — розповів дипломат.

Але, як підкреслив Залужний, щоб це реалізувати варто комплексно працювати військовому керівництву, уряду та парламенту.

Демобілізація в Україні: що про це думає Залужний

Валерій Залужний зазначив, що демобілізація може стати можливою тільки після створення відповідних умов.

"Наразі Україна веде війну за виживання з ворогом, який переважає у кількості населення та в ресурсах. Тому в нинішніх українських реаліях всі заклики демобілізувати військових є нічим іншим, як політичним популізмом, що не має за собою жодного сенсу", — сказав він.

Реформа мобілізації в Україні: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку законодавчих змін, які можуть дозволити створення в Україні формату військових компаній, а також запровадження нових підходів до використання бойового досвіду українських захисників у післявоєнний період.

Раніше Фокус писав, що, за словами Федора Веніславського, парламент очікує від Міністерства оборони комплексний законопроєкт, який врегулює низку проблем у сфері військової служби. На його думку, запровадження чітких контрактних умов із визначеним строком служби та гарантованим періодом відпочинку може суттєво підвищити мотивацію громадян.