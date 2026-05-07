Росіяни вдарили дроном по маршрутці на Запоріжжі: є постраждала

Російська армія продовжує ігнорувати режим тиші, оголошений президентом України Володимиром Зеленським 6 травня, і тероризує мирне населення.

У четвер, 7 травня, окупанти вдарили fpv-дроном по маршрутному автобусу "Запоріжжя — Новотроїцьке", повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Унаслідок цинічної атаки поранено пасажирку автобуса, у якої — осколкове поранення. Їй надано всю необхідну медичну допомогу.

Протягом доби, 6 травня, російські військові завдали 797 ударів по території 50 населених пунктів Запорізької області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще 12 — дістали поранення. Про це вранці написав Федоров.

Сафарі на людей у прифронтових регіонах — поширена практика терору серед російської армії, і правоохоронці вже багато разів фіксували військові злочини ЗС РФ після навмисних ударів дронами по цивільному і громадському транспорту з людьми.

Так, 13 березня росіяни обстріляли дорогу в Харківській області та вдарили поруч із рейсовим автобусом "Великий Бурлук-Харків". Ракета "Іскандер" врізалася в землю на певній відстані від автобуса, убивши чотирьох українців, серед них — водія.

Рік тому окупанти вдарили по рейсовому автобусу, який виїжджав із міста Білопілля. Через атаку загинула ціла сім'я — батько, мати та донька.

На Одещині ворожий дрон влетів у авто, в якому їхали жінка і троє її дітей. Мати сімейства загинула.