Россияне ударили дроном по маршрутке на Запорожье: есть пострадавшая

Российская армия продолжает игнорировать режим тишины, оюбъявленный президентом Украины Владимиром Зеленским 6 мая, и терроризируют мирное население.

В четвер, 7 мая, оккупанты ударили fpv-дроном по маршрутному автобусу "Запорожье — Новотроицкое", сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате циничной атаки ранена пассажирка автобуса, у которой — осколочное ранение. Ей предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

В течение суток, 6 мая, российские военные нанесли 797 ударов по территории 50 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов два человека погибли, еще 12 — получили ранения. Об этом утром написал Федоров.

Сафари на людей в прифронтовых регионах — распространненная практика террора среди российской армии, и правоохранители уже много раз фиксировали военные преступления ВС РФ после намеренных ударов дронами по гражданскому и общественному транспорту с людьми.

Так, 13 марта россияне обстреляли дорогу в Харьковской области и ударили рядом с рейсовым автобусом "Великий Бурлук-Харьков". Ракета "Искандер" врезалась в землю на определенном расстоянии от автобуса, убив четырех украинцев, среди них — водителя.

Год назад оккупанты ударили по рейсовому автобусу, который выезжал из города Белополье. Из-за атаки погибла целая семья — отец, мать и дочь.

В Одесской области вражеский дрон влетел в авто, в котором ехали женщина и трое ее детей. Мать семейства погибла.