ВС РФ ударили по рейсовому автобусу под Харьковом: обновились данные о жертвах атаки (фото)

13 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли дорогу в Харьковской области и ударили рядом с рейсовым автобусом "Великий Бурлук-Харьков", сообщили местные власти. В результате российской атаки погибли люди, а областная прокуратура сообщила, что, вероятно, ударила баллистическая ракета "Искандер-М". Что произошло в селе Купянской громады, расположенном в 50 км от территории РФ и в 26 км от линии фронта?

Атака на рейсовый автобус состоялась в 9:15 13 марта возле села Новая Александровка, написал глава Купянской РГА Андрей Канашевич на странице Facebook. Согласно предварительным данным на 9 утра, ВС РФ атаковали ударным дроном "Ланцет". Последствия атаки — погиб один человек, ранены четверо. Позже информацию уточнила областная прокуратура. Выяснилось, что россияне, вероятно, ударили "Искандером": ракета врезалась в землю на определенном расстоянии от автобуса, убив четырех украинцев, среди них — водителя.

Новая Александровка — село в Купянском районе Харьковской области, расположенное в десятках километров от линии фронта и границы с РФ. На фото, опубликованном чиновником, — рейсовый автобус красного цвета, у которого взрывная волна выбила все стекла. Ориентировочное количество пассажиров — около 30-40 человек.

Обстрелы Харьковщины — где село Новая Александровка, по которому ВС РФ ударили 13 марта Фото: DeepState

Обстрел Харьковщины — детали удара РФ

Харьковская областная прокуратура в 12 часов 13 марта написала, что россияне запустили ракету "Искандер-М", которая ударила в Новой Александровке и задела рейсовый автобус. Погибшие — водитель и двое пассажиров. Кроме того, есть четверо раненых — трое пассажиров и местный житель. Также есть разрушения окружающих домов. Правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство за военное преступление РФ, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуратура опубликовала дополнительные фото автобуса "Великий Бурлук-Харьков", который попал под удар РФ. Видим, что не все окна разбиты, поэтому, вероятно, ракета ударила на определенном расстоянии от людей: следствие продолжается, говорится в заметке правоохранителей.

Обстрелы Харьковщины — автобус "Великий Бурлук-Харьков" после атаки РФ 13 марта

Обстрелы Харьковщины — как выглядит автобус "Великий Бурлук-Харьков" после атаки РФ 13 марта Фото: Харьковская областная прокуратура

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тем временем рассказал в Telegram о текущих обстрелах Харьковской области. Согласно данным военной администрации, за прошедшие сутки регион атаковали 38 дронов различных типов, в том числе 14 "Герань-2", один "Ланцет" и одна "Молния". Под ударом оказалось частное предприятие в городе Золочев: на одном из фото — задымленное помещение с остатками здания.

Фото: Харьковская ОГА

Воздушные силы ВСУ не подтверждали данных об ударе баллистического "Искандера". Согласно данным командования, в районе 9 часов 13 марта Харьковской области угрожали КАБы.

Отметим, 11 марта городской голова Харькова сообщил об атаке ВС РФ на Шевченковский район. Российское средство поражения попало в гражданское предприятие и убило двух работниц.

Напоминаем, 7 марта ВС РФ ударили по Киевскому району Харькова: городские власти опубликовали фото разрушенного подъезда пятиэтажки.