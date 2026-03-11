"Шахед" РФ прямым ударом поразил предприятие в Харькове: есть погибшие, — мэр

Утром 11 марта дрон-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации ударил по предприятию на окраине Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов. В результате удара два человека погибли, есть серьезные разрушения. Какие последствия воздушной атаки РФ и какая информация Воздушных сил о работе противовоздушной обороны?

Информация о попадании "Шахеда" в Харькове появилась в Telegram-канале Терехова в 8 часов 11 марта. В первые минуты после удара мэр написал о четырех раненых и двух погибших. Через час количество раненых возросло до шести.

Терехов уточнил, что прилет произошел в частной застройке Шевченковского района Харькова. Между тем местный паблик "Труха Харьков" рассказал об ориентировочной траектории движения "Шахедов". Выяснилось, что российские дроны-камикадзе сначала заметили в пригороде, далее — над микрорайоном "Алексеевка", который является частью Шевченковского района, а уже в 8 часов стало известно о взрыве.

Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил детали о пострадавших. Указывается, что в больнице находятся три женщины и двое мужчин. Кроме того, количество раненых возросло до семи, заявил чиновник.

Тем временем мэр Терехов прокомментировал атаку россиян на Харьков. Городской голова сообщил, что пострадавшие — сотрудники предприятия, которые находились на рабочем месте. Кроме того, двое среди раненых — в крайне тяжелом состоянии, добавил чиновник.

"Вновь было попадание "Шахеда" в промышленное предприятие, которое расположено в Шевченковском районе города Харькова. Люди находились на рабочей смене. Возник пожар, но он уже локализован полностью", — сказал мэр.

Обстрел Харькова — детали удара 11 марта

Утром 11 марта Воздушные силы ВСУ рассказали о ночном обстреле РФ. Командование сообщило, что россияне запустили по украинцам 99 дронов различных типов, в том числе — ударных "Шахедов" было 70. Силы ПВО сбили 90 БпЛА, но произошло девять попаданий в шести локациях: местность, по которой ударила РФ, не уточняется.

Отметим, 7 марта ВС РФ ударили по Харькову и попали в жилую многоэтажку. На видео с места событий — полностью разрушенная секция пятиэтажного дома и спасатели, которые пытаются вытащить людей из-под завалов. Согласно данным военной администрации, погибли 10 человек, среди них — двое детей (13-летняя девочка и 9-летний мальчик).

Напоминаем, один из предыдущих ударов РФ по Харькову произошел 17 января: городской голова рассказал, какой район попал под российскую атаку.