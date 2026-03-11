"Шахед" РФ прямим ударом вразив підприємство у Харкові: є загиблі, — мер

Зранку 11 березня дрон-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації вдарив по підприємству на околиці Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок удару двоє людей загинули, є серйозні руйнування. Які наслідки повітряної атаки РФ та яка інформація Повітряних сил про роботу протиповітряної оборони?

Інформація про влучання "Шахеда" в Харкові з'явилась у Telegram-каналі Терехова о 8 год 11 березня. У перші хвилини після удару мер написав про чотирьох поранених та двох загиблих. Через годину кількість поранених зросла до шести.

Терехов уточнив, що приліт стався у приватній забудові Шевченківського району Харкова. Тим часом місцевий паблік "Труха Харків" розповів про орієнтовну траєкторію руху "Шахедів". З'ясувалось, що російські дрони-камікадзе спершу помітили у передмісті, далі — над мікрорайоном "Олексіївка", який є частиною Шевченківського району, а вже о 8 год стало відомо про вибух.

Згодом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов додав деталі про постраждалих. Вказується, що у лікарні перебувають три жінки та двоє чоловіків. Крім того, кількість поранених зросла до семи, заявив посадовець.

Обстріл Харкова — Синєгубов про влучання "Шахеда" 11 березня Фото: Скриншот

Тим часом мер Терехов прокоментував атаку росіян на Харків. Міський голова повідомив, що постраждалі — співробітники підприємства, які перебували на робочому місці. Крім того, двоє серед поранених — у вкрай важкому стані, додав посадовець.

"Знов було влучання "Шахеда" в промислове підприємство, яке розташовано в Шевченківському районі міста Харкова. Люди перебували на робочій зміні. Виникла пожежа, але вона вже локалізована повністю", — сказав мер.

Обстріл Харкова — деталі удару 11 березня

Зранку 11 березня Повітряні сили ЗСУ розповіли про нічний обстріл РФ. Командування повідомило, що росіяни запустили по українцях 99 дронів різних типів, у то му числі — ударних "Шахедів" було 70. Сили ППО збили 90 БпЛА, але сталось дев'ять влучань у шести локаціях: місцевість, по якій вдарила РФ, не уточнюється.

Зазначимо, 7 березня ЗС РФ вдарили по Харкову та влучили у житлову багатоповерхівку. На відео з місця подій — повністю зруйнована секція п'ятиповерхового будинку та рятувальники, які намагаються витягнути людей з-під завалів. Згідно з даними військової адміністрації, загинуло 10 людей, серед них — двоє дітей (13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик).

Нагадуємо, один з попередніх ударів РФ по Харкову стався 17 січня: міський голова розповів, який район потрапив під російську атаку.