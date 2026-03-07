Удар РФ по многоэтажке в Харькове: количество жертв возросло до 11, продолжаются спасательные работы

Спасатели деблокировали еще три четыре погибших в результате ночного удара РФ по многоэтажке в Харькове. На месте обстрела до сих пор продолжаются спасательно-поисковые работы.

Работники ГСЧС обнаружили еще четыре тела погибших, а общее количество погибших возросло до 11 человек. Об этом говорится в заявлении Харьковской областной прокуратуры.

"Из-под завалов достали тело десятого погибшего", — сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Подробную информацию о еще одном погибшем указал руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов. По словам начальника администрации, спасатели нашли еще одного погибшего под завалами дома.

"Под завалами разбитой жилой пятиэтажки в Харькове обнаружены фрагменты тела восьмого погибшего. Поисковые работы не прекращаются", — написал Синегубов.

Відео дня

Ранее городской голова Харькова заявил, что в результате атаки жертвами стали учительница начальных классов и ее сын-второклассник. Также стало известно, что еще двумя погибшими, по словам главы областного центра, были женщина и ее дочь-восьмиклассница, которая училась в лицее №16.

Чем РФ обстреляла Харьков

Утром Харьковская областная прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей. Известно, что ВС РФ осуществили удар ракетой около 01:35.

Следователи предполагают, что для этого россияне использовали для обстрела ракету под названием"Изделие-30". По открытым данным известно, что эта крылатая ракета имеет дальность более 1 500 км и боевую часть весом 800 кг.

Россияне применили для удара по Харькову новую крылатую ракету Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Специалисты отмечают, что этот тип вооружения имеет высокий уровень технической сложности, а также имеет улучшенные системы навигации и управления. В Главном управлении разведки (ГУР) отмечают, что первые случаи ее применения против Украины зафиксировали в конце 2025 года.

В то же время детальный анализ остатков показал, что навигационная система крылатой ракеты имеет иностранные компоненты из США, Швейцарии, Китая и Нидерландов. Также известно, что пусковым носителем для этого типа вооружения являются российские стратегические бомбардировщики ТУ-95 МС.

Мониторинговый канал "Strategic Control" указывает, что именно этим аналогом ракеты X-101 россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Также "мониторы" указывают подробности применения "Изделие-30" в ночь на 7 марта.

"Ракета запущена с борта Ту-95МС, который совершил взлет с авиабазы "Энгельс-2", Саратовская область. Таким образом, враг испытает новые крылатые ракеты для стратегических бомбардировщиков. Не исключено, что борт прошел оснащение ракетой на авиабазе "Дягилево", поскольку с этого аэродрома впервые начали использовать ракеты Х-101 с кассетной боевой частью", — говорится в сообщении.

Массированная атака РФ — что известно

В ночь на 7 марта ВС РФ осуществили массированную комбинированную атаку с использованием дронов, ударных и баллистических ракет. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Одессе и в ряде украинских регионов.

Впоследствии стало известно, что в Харькове российская ракета попала в многоэтажку. В результате под завалами оказались люди, а подъезд дома с первого до пятого этажа был разрушен.

Позже городской голова Харькова сообщил, что из-за удара ВС РФ погибло семь человек, среди которых есть двое детей. Количество пострадавших составляет десять человек, а на месте происшествия держат поисковые работы.