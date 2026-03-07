Удар РФ по багатоповерхівці в Харкові: кількість жертв зросла до 11, тривають рятувальні роботи

Рятувальники деблокували ще три чотири загиблих внаслідок нічного удару РФ по багатоповерхівці в Харкові. На місці обстрілу досі тривають рятувально-пошукові роботи.

Працівники ДСНС виявили ще чотири тіла загиблих, а загальна кількість загиблих зросла до 11 осіб. Про це йдеться в заяві Харківської обласної прокуратури.

"З-під завалів дістали тіло десятого загиблого", — повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Детальну інформацію про ще одного загиблого вказав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За словами начальника адміністрації, рятувальники знайшли ще одного загиблого під завалами будинку.

"Під завалами потрощеної житлової пʼятиповерхівки в Харкові виявлено фрагменти тіла восьмого загиблого. Пошукові роботи не припиняються", — написав Синєгубов.

Відео дня

Раніше міський голова Харкова заявив, що внаслідок атаки жертвами стали вчителька початкових класів та її син-другокласник. Також стало відомо, що ще двома загиблими, зі слів очільника обласного центру, були жінка та її донька-восьмикласниця, яка навчалася в ліцеї №16.

Чим РФ обстріляла Харків

Зранку Харківська обласна прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, що призвів до загибелі людей. Наразі відомо, що ЗС РФ здійснили удар ракетою близько 01:35.

Слідчі припускають, що для цього росіяни використали для обстрілу ракету під назвою "Изделие-30". За відкритими даними відомо, що ця крилата ракета має дальність понад 1 500 км і бойовою частиною вагою 800 кг.

Росіяни застосували для удару по Харкову нову крилату ракету Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Фахівці відзначають, що цей тип озброєння має високий рівень технічної складності, а також має покращені системи навігації та управління. В Головному управлінні розвідки (ГУР) зазначають, що перші випадки її застосування проти України зафіксували наприкінці 2025 року.

Водночас детальний аналіз рештків показав, що навігаційна система крилатої ракети має іноземні компоненти з США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів. Також відомо, що пусковим носієм для цього типу озброєння є російські стратегічні бомбардувальники ТУ-95 МС.

Моніторинговий канал "Strategic Control" вказує, що саме цим аналогом ракети X-101 росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Харкові. Також "монітори" вказують подробиці застосування "Изделие-30" вночі проти 7 березня.

"Ракету запущено з борта Ту-95МС, який здійснив зліт з авіабази "Енгельс-2", Саратовська область. Таким чином, ворог випробує нові крилаті ракети для стратегічних бомбардувальників. Не виключено, що борт пройшов оснащення ракетою на авіабазі "Дягілєво", оскільки з цього аеродрому вперше почали використовувати ракети Х-101 з касетною бойовою частиною", — йдеться в повідомленні.

Масована атака РФ — що відомо

Вночі проти 7 березня ЗС РФ здійснили масовану комбіновану атаку з використанням дронів, ударних і балістичних ракет. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Одесі та в низці українських регіонів.

Згодом стало відомо, що в Харкові російська ракета влучила в багатоповерхівку. Внаслідок цього під завалами опинилися люди, а під'їзд будинку з першого до п'ятого поверху було зруйновано.

Пізніше міський голова Харкова повідомив, що через удар ЗС РФ загинуло семеро осіб, серед яких є двоє дітей. Кількість постраждалих становить десять осіб, а на місці події тримають пошукові роботи.